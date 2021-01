Hallan el cuerpo incinerado de un hombre en el municipio de El Carmen de Bolívar

Alberto Herrera Arias, el hombre que fue encontrado incinerado en el municipio de El Carmen de Bolívar. Foto: Cortesía.

Este martes se dio a conocer que un ganadero, habitante de el municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, que había sido declarado como desaprecido, fue encontrado calcinado cerca a su finca, por el camino que conduce hacia la vereda La Negra, así lo informó la FM Radio.

De acuerdo con la información entregada por la emisora, el hombre, identificado como Blas Alberto Herrera Arias, había desaparecido el pasado domingo 24 de enero, cuando salía del lugar de su residencia, ubicado en la zona urbana de El Carmen , aparentemente hacia su finca, en la zona baja de la población.

“Mi padre, Blas Alberto Herrera Arias, se encuentra desaparecido en el Carmen de Bolívar, si alguien lo ha visto, saben dónde se encuentra o alguna información, les agradezco su colaboración”, había manifestado Abraham Alberto Herrera, hijo de la víctima en el momento de su desaparición.

Según la emisora, al ver que su padre no aparecía, Abraham y su familia alertaron a las autoridades, quienes iniciaron la labor de búsqueda de Alberto Herrera. Dos días después, la familia fue notificada que el cuerpo de Herrera había sido hallado incinerado en las inmediaciones de su finca .

“Se están realizando las investigaciones, el señor Blas era un ganadero reconocido, tenía más de 40 años viviendo en el casco urbano del Carmen de Bolívar y era de El Salado; el cuerpo fue trasladado hasta la Morgue de Barranquilla donde se hará el respectivo reconocimiento”, explicó a la FM Radio, el personero de El Carmen de Bolívar, Rubén Santamaría.

Personas cercanas a Herrera, además le indicaron al medio que el hombre se movilizaba en un vehículo que en el momento se encuentra desaparecido.

El personero del municipio, así mismo detalló al medio que la zona donde fue encontrado el cuerpo del ganadero, en el momento se encuentra acordonada por el Gaula Militar, mientras se esclarecen los hechos. Santamaría, igualmente indico que solicitó al alcalde del municipio que se realizara un consejo de seguridad extraordinario para establecer qué sucedió en el lugar.

El asesinato del ganadero, se da en medio de las recientes amenazas de muerte que recibieron líderes sociales en el corregimiento del Salado, ubicado igualmente en el departamento de Bolívar. Al respecto, líderes de el municipio de El Carmen, manifestaron a la emisora que están preocupados por la situación, y que no consideran justo que la violencia vuelva una vez más a los Montes de María.

“ Tenemos miedo, sabemos que están vigilando nuestros pasos y hoy fue el ganadero, mañana quién sabe. El alcalde convocó un consejo de seguridad y no vemos resultados, los malos están mostrando su fuerza y no hay capturas, dónde están los responsables de las amenazas en El Salado, no hay capturas ”, aseguró la líder de El Carmen de Bolívar a la FM Radio.

Teniendo en cuenta los hechos, el alcalde de El Carmen de Bolívar, Carlos Torres, informó a la comunidad a través de un comunicado, que se aplazarían todas las actividades planeadas para la celebración de la conmemoración del natalicio de los 109 años del maestro Lucho Fernández.

Denuncian amenazas contra líderes sociales en el corregimiento de El Salado

Fotografía fechada el 8 de julio de 2011 en la que se muestra a unos campesinos en una calle en El Salado (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

El pasado 18 de enero, la mesa de Víctima de El Carmen de Bolívar, denunció que en la comunidad habían empezado a circular panfletos presuntamente firmados por el grupo narcoparamilitar, las Águilas Negras, en los cuales se advertía que los líderes sociales y algunos miembros de la población serían asesinados sí no dejaban el corregimiento de El Salado.

“ Sentencia de muerte a todos los líderes sociales, ladrones, drogadictos, expendedores de droga de esta comunidad, estamos presente en la comunidad y esta es la segunda advertencia para que abandonen el salado Bolívar o el plomo irá por ustedes ”, advierte el panfleto.

Panfleto con las amenazas de muerte, a los habitantes del corregimiento de El Salado.

En el panfleto, además se incluyen las fotos de onces personas, a quienes se les indicó que debían marcharse de la zona, y de no ser así, el grupo narcoparamilitar no respondería por “hermanos, ni padres, ni madres, ni por la familia de cada uno de los bandidos que están en este listado. O se van o se mueren. Están ubicados.”.

Los habitantes de El Salado, señalaron que esperan que las autoridades actúen de manera efectiva para protegerlos, y de no ser así, los habitantes aseguraron que realizarían un plantón o una caminata, con el fin de hacer un llamado al Gobierno Nacional frente a las amenazas.





TAMBIÉN PUEDE LEER

Entre reportes de mejoría y estabilidad, Carlos Holmes Trujillo falleció: así fueron sus últimos días afectado por el coronavirus

Desde este martes, necesitará prueba de covid negativa si quiere viajar a Estados Unidos

Llega grupo especializado del CTI para esclarecer la masacre de Buga, que declara tres días de luto