Alcalde de Cali pide celeridad a la Fiscalía en investigaciones por amenazas de muerte en su contra

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, denunciará ante la Fiscalía General de la Nación una presunta amenaza de muerte en su contra por un usuario de Twitter durante el fin de semana pasado y cuya situación desató el rechazo de cientos de colombianos que salieron “en defensa de la vida”.

El usuario implicado en amenazar al mandatario de la capital vallecaucana fue identificado como Rafael Quintero, quien aseguró que su cuenta de Twitter fue hackeada desde hace tiempo y personas inescrupulosas se hacen pasar por él para amedrentar a Ospina.

Frente a los hechos, el alcalde de Cali aseguró que el individuo que lo amenaza es una “persona irresponsable” al creer que convocar a otros ciudadanos para matar es el “camino apropiado”. Por otro lado, Ospina Gómez agregó que “se debe de comprender que las redes sociales son una herramienta de información y opinión que jamás debe ser utilizada para amenazar” , expresó el mandatario caleño.

Ante la situación, el gobernante le pidió celeridad a las autoridades en el asunto y por eso expresó que “la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto y adelantar las investigaciones pertinentes, no se pueden dejar pasar estas agresiones”, afirmó.

Motivas mi muerte ! , Como porqué ? Por pensar distinto ? Por visitar las Iglesias para hacer pedagogía sobre lo que habitamos ? Por cerrar la noche para que la gente viva? Por mover la cultura? Porqué quieres que muera ? Por no ser arrodillado? O por no ser de tu clase ? pic.twitter.com/nNt3JDkEua — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 24, 2021

Frente al responsable de la amenaza en su contra, el alcalde caleño dijo que es “un muchacho que seguramente tiene otros criterios, pero que jamás puede agredir a través de redes porque esto puede incitar a la violencia. No sé quién es, no lo conozco”, enfatizó.

Jorge Iván Ospina ha sido criticado en diversas ocasiones por las estrategias implementadas durante la pandemia de covid-19 en la capital del Valle del Cauca. El mandatario se refirió a esos cuestionamientos y le dijo a la ciudadanía que todas las estrategias son por “el bien común” y aseguró que seguirá implementando nuevas acciones para detener el virus en Cali.

'Convocar a la muerte es un camino equivocado, las personas deben comprender que las redes sociales son una herramienta de información, opinión, de construcción de ciudadanía, jamás debe ser una herramienta para convocar al asesinato´ @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/ErAOBTg9np — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) January 25, 2021

Por otro lado, exhortó al pueblo caleño a identificarse con las buenas causas y por eso cree que las amenazas de las cuales es víctimas son “sistemáticas en determinados sectores sociales, que hoy deben repensar su actuar y empezar a trabajar en beneficio de la democracia y la consolidación del proyecto de ciudad que tenemos”, expresó Ospina Gómez, quien finalizó su intervención refiriéndose a la violencia que ha enfrentado el país y por eso pidió construir una cultura de respeto.

Las amenazas del alcalde vallecaucano se conocen en medio de otra controversia que afronta Ospina. Por medio de un mensaje en su cuenta de Facebook, Carlos Eduardo Calderón Llantén, quien dirigía Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali, indicó que su renuncia se dio debido a las diferencias que ha tenido con el alcalde Jorge Iván Ospina.

Calderón manifestó, la noche de este lunes en su cuenta de Facebook, “hoy presenté mi renuncia a mi cargo como director del Dagma. Los caminos estaban cerrados y sin garantías. No obstante, posterior a esto y sin necesidad, el alcalde Ospina en un arranque de soberbia, propia de su irascible carácter, me declara insubsistente. Y de manera paradójica, es precisamente él quien reclama una Cali Unida por la Vida, mientras maltrata a parte de su gabinete. No tiene autoridad moral para reivindicar el diálogo y las buenas maneras”.

La publicación desató una ola de comentarios en la que varios usuarios admiraron su postura y valor para hacer la denuncia, mientras que otros cuestionan su accionar, tras el escándalo que hace dos semanas rodeaba las irregularidades en un contrato por el cual fue suspendido en primera instancia por parte de la Personería de Cali.

