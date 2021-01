Video: la noche en que Larry King entrevistó a Ingrid Betancourt horas después de la ‘Operación Jaque’

Foto: Larry King - Wikimedia / Ingrid Betancourt - Colprensa

El 2 de julio de 2008 el gobierno y el Ejército Nacional de Colombia pusieron a rodar la ‘Operación Jaque’, el rescate que devolvió a la libertad a 15 ciudadanos en poder de las extintas Farc, entre ellos la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Sin duda, ese día la noticia de la liberación de estas personas, que por años estuvieron en manos del grupo guerrillero, viviendo en el monte y en condiciones infrahumanas, le dio la vuelta al mundo. Los periódicos más influyentes de todos los países lo informaron, y por supuesto que el reconocido periodista y presentador estadounidense, Larry King, no podía dejar pasar la oportunidad de entrevistar a la política colombiana.

Fue la primera entrevista que aceptó Betancourt a un medio estadounidense, tras su libración. Se transmitió el 9 de julio de 2008 de manera simultanea en CNN en Español y CNN Internacional, donde King tenía su programa ‘Larry King Live’.

King, falleció este 23 de enero de 2021 luchando contra el covid-19. Padecía de diabetes de tipo 2 y había tenido numerosos problemas médicos, entre ellos varios ataques cardíacos, un cáncer de pulmón y una angina de pecho, una enfermedad causada por disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón y finalmente perdió la vida en un hospital de Los Ángeles.

La entrevista de Larry King a Ingrid Betancourt

Desde Francia Ingrid Betancourt habló con Larry King, quien tildó el suceso como “el increíble rescate a Ingrid Betancourt”. Allí, la excandidata presidencial contó detalles de cómo se produjo el rescate.

“Primero neutralizaron al comandante de las Farc, él estaba en el piso, y después escuché la voz del líder del grupo que dijo: Este es el Ejército de Colombia y ustedes están libres”.

King le preguntó que sí le habían creído de inmediato, a lo que Betancourt respondió que sí le creyó, que no creía que alguien bromeará con eso. “No podía hablar, yo grité y fue un grito como desde el fondo del estómago y después abracé a todo al que pude”, contó.

“Yo ruego todos lo días, lo he hecho desde que me liberaron, he rezado para que Dios nos dé el milagro de la libertad de los demás. Para mí esto fue un milagro” , dijo en ese momento la colombiana.

En ese momento King le preguntó que si después de lo que vivió se postularía de nuevo a la política, a lo que ella respondió que quería servir, pero no desde un cargo público ya que no era una prioridad para ella.

King le preguntó que si le habían hecho daño físico, ella respondió con un “no”; y le preguntó que si ella había suplicado que la dejaran en libertad, a lo que ella respondió que nunca pensó que ese secuestro iba a durar 7 años, pensaba que era solo por algunos meses.

El presentador también le preguntó por su amiga de campaña, Clara Rojas, quien también fue secuestrada junto a ella. Sin embargo, la excandidata presidencial no dio detalles sobre su relación con Rojas.

La colombiana señaló en siempre estuvo sometida a gritos. Y ante la pregunta de que si odiaba a las Farc, dijo que no, que no conserva odio ni rencores hacia el grupo guerrillero, que no olvida lo que le hicieron pero que le pide a Dios los perdone.

Detalló que el maltrato que el grupo guerrillero le dirigía se manifestaba desde el lenguaje hasta las condiciones en las que debía vivir, agregó cómo siendo la única mujer del grupo se le hacían difícil actividades cotidianas simples como son ir al baño, bañarse, dormir y hasta las extensas caminatas a las que las FARC someten a los secuestrados .

Ingrid Betancourt en múltiples oportunidad le pidió a Larry King no preguntarle de temas como los fantasmas que la rondan porque aún no estaba lista para hablar de ellos.

“No Larry no estoy preparada para eso, no quiero revivir esos recuerdos”, sentenció.

Actualmente Íngrid Betancourt vive en Francia junto a sus hijos. En los últimos años, tras el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, ha participado en diferentes actos de perdón y verdad. En 2018 reapareció en el panorama político cuando llegó a Bogotá a darle su apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Ángela María Robledo; la ex secuestrada de las FARC Ingrid Betancourt; y el candidato de izquierda.

