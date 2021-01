Lina Tejeiro confesó en vivo cuándo fue la última vez que besó, que coqueteó y que tuvo sexo

Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas que más genera conversación por su belleza y carisma, pero últimamente también por su situación sentimental. En días recientes fue noticia a raíz de un rumor sobre un posible romance con Llane, exintegrante de la agrupación Piso 21.

Las especulaciones surgieron el día del cumpleaños del cantante, tras una publicación de una historia de Instagram en la que la actriz y comediante Alejandra Azcárate, hace referencia a Lina Tejeiro como el ponqué de celebración para el cantante.

Los comentarios se acrecentaron, luego de que la actriz hiciera una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores le hicieron preguntas sobre su vida sexual y sentimental.

“¿Cuándo fue la última vez que hizo el delicioso?”, fue una de las preguntas que le hicieron a Tejeiro. Ella lo pensó y con su acostumbrado desparpajo contestó: “En diciembre”.

Luego le preguntaron: “¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien?”, a lo que Tejeiro respondió que también había sido en el mismo mes.

Por otro lado, durante la misma dinámica, aseguró que hace mucho no se siente atraída por una persona: “Hace mucho tiempo no me gusta alguien, me he vuelto tan complicada. Desde mi ex no me gusta nadie”, reconoció la actriz.

También dijo que hace mucho no coquetea “en serio con un chico”, “Pa’ que yo coquetee con alguien en serio me tiene que gustar y hay mucha gente que confunde la cordialidad con la coquetería”, aclaró Tejeiro.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos cibernautas empezaron a hacer cálculos y argumentaron que esa última vez de Lina fue con Andy Rivera, ya que si no le gusta nadie ahora, pudo haber sido el cantante el misterioso afortunado.

“Si hace mucho no le gusta nadie y tuvo relaciones en diciembre, debe ser con el creído de Andy que no lo supera”, comentó uno de los usuarios de Instagram.

Qué pasa entre Lina y Llane

Rumores de romance entre Lina Tejeiro y Llane, exintegrante del grupo Piso 21.

Los rumores entre la pareja empezaron cuando Alejandra Azcárate publicó un video en Instagram donde dice: “Mira, mira. Aquí tienes tu otro pastel”, expresó la actriz mostrando a Lina con un vestido de color rosa, con el cual hace alusión a la decoración de una típica torta en Colombia.

En otra publicación, que fue realizada por el cantante Llane, él graba a Lina Tejeiro a su lado y le dice a ella: “El regalo, mira el regalito” por lo que más se avivó la idea del posible romance entre los dos artistas.

Sin embargo, Lina Tejeiro en otra dinámica de preguntas y respuestas en la red social, respondió que entre ella y el cantante paisa solo existía una bonita amistad a raíz de su relación de trabajo en el nuevo proyecto que están.

“Es muy gracioso, porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos y ahorita estamos trabajando juntos y hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”, publicó Lina Tejeiro.

