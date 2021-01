Dejan varias pistas: este influenciador de vida saludable sería el nuevo novio de Pautips

Foto de redes sociales

Uno de los temas que más genera polémica alrededor de la influencer colombiana Paula Galindo, conocida como Pautips, es su vida amorosa. Durante las últimas semanas el tema ha vuelto a ser tendencia porque la estrella de internet confirmó el pasado 12 de enero, durante un live en Instagram, que después de tres años soltera había conocido a alguien. La influenciadora no reveló con quién está saliendo, pero sus seguidores y varias páginas en redes sociales aseguran que su nueva pareja es Ronald Moscoso, quien también se dedica a promover contenidos en internet acerca de estilos de vida saludables.

Una de las pruebas del supuesto romance entre Pautips y Moscoso es un viaje a Miami (Estados Unidos) que habrían realizado juntos. La influenciadora de maquillaje pasó el fin de año en la ciudad estadounidense y durante los primeros días de enero aprovechó para visitar los parques temáticos de Disney, desde donde, por supuesto, subió fotos y videos a sus redes sociales.

En uno de los contenidos que publicó Pautips se le ve agarrada de la mano con un hombre que porta un reloj negro idéntico a uno que suele usar Moscoso. Además, para la misma fecha el influenciador también subió historias a Instagram donde se le ve en los parques de Disney.

Este no es el único viaje que la pareja habría hecho juntos, pues durante la última semana Pautips publicó que estaba conociendo el Valle del Cocora, en Quindío, y Moscoso también subió a su Instagram que estaba en ese mismo departamento.

Los rumores son aún más fuertes ya que durante el live en la que la influenciadora confirmó su relación, aseguró que la persona con la que está saliendo la está ayudando a mantener un estilo de vida más saludable y a mantener una relación “más cercana” con Dios. Moscoso encaja con la descripción porque el hombre es nutricionista y también se sabe que es muy religioso.

Así mismo, durante los últimos meses a Pautips se le ha visto en redes tomando diariamente extractos de diferentes frutas y se especula que esto ha sido por influencia de Moscoso. Varias de las recetas que ha subido la influenciadora están desde hace tiempo en el canal de Youtube de Moscoso, donde enseña a mantener un peso ideal y publica recetas saludables, principalmente a base de frutas y verduras.

Todo el tema de los hábitos de vida saludables también tienen que ver con que Pautips está en un proceso de recuperación porque sufre de bulimia, un Trastorno de Conducta Alimenticia (TCA). La influenciadora asegura que ya se siente saludable y que puede reconocer que en años anteriores no estaba bien, lo cual es un gran avance para una persona que sufre un TCA. Sin embargo, admite que a veces vuelve a sentirse mal con su cuerpo, pero su nueva pareja la está ayudando en el proceso.

“Es una persona que yo admiro mucho y eso fue lo que me impactó, tiene mucho contenido, y otra forma diferente de ver el mundo. Es una persona que me está ayudando a sanar mucho y no sólo por las medicinas,sino que es una persona que cree mucho en Dios y yo siento que me está acercando a Él”, dijo Paula Galindo.

La influenciadora se ve feliz con su nueva relación y asegura que no pensaba que iba a volver a involucrarse sentimentalmente porque se describe como una mujer muy exigente. Además, contó que salió con personas que solo la veían “como un premio” por la cantidad de seguidores que tiene en redes sociales, que en Instagram ya supera los 8 millones.

De igual forma, desde ya advirtió a sus fans que no quiere que la presionen para hablar del tema ya que no quiere hacer de la relación un asunto público. Pautips explica que su noviazgo anterior, que sostuvo con el también creador de contenidos, Felipe Zuluaga, se hizo muy conocida y cuando terminó las consecuencias fueron graves y más dolorosas.

Le puede interesar:

“En el mundo en el que crecí había dos caminos: el robo y las drogas o pasar el tiempo libre con la pelota”: Wilmar Barrios