Aída Cortés, modelo de Onlyfans, cuenta que fue “engañada” para entrar a ese mundo y da detalles de su experiencia

Aída Cortés es una famosa ‘influencer’ de contenido para adultos, nacida y radicada en Santander. Se ha hecho famosa por sus videos eróticos, su cuenta de Instagram, que ya tiene un poco más de dos millones de seguidores, por haber estado involucrada en el arrollamiento a un policía y porque reveló que gracias a su cuenta de Instagram puede llegar a ganar más de 100 millones de pesos al mes.

En una entrevista con revista Semana, Cortés aseguró que entró a al mundo del modelaje webcam “engañada”, cuando intentaba conseguir trabajo para poder cumplir su sueño de estudiar negocios internacionales, pues tenía “una ilusión muy grande de poder entrar a la universidad”. En su relato dijo que cuando buscaba trabajo en un periódico, descubrió un que decía: «se necesita mesera, buen pago y buena presentación personal».

Aseguró que cuando se decidió a trabajar como modelo webcam, los dueños de estudio le dijeron que “las modelos juiciosas ganaban entre 1 y 3 millones de pesos” por que ella decidió dedicarse a eso.

Esto me sirve, porque quiero estudiar, mis papás no tienen cómo pagarme la universidad, soy la menor de ocho hermanos y ellos no tenían en ese momento cómo ayudarme.

Además Cortés dice a la publicación no arrepentirse de su trabajo, pues ahora tiene “libertad financiera”.

“Quiero sacar mi línea de ropa, y empezar a meterle el corazón a lo que yo realmente amo, que es la música (…) Ahora tengo libertad para poder hacer las cosas por convicción y no por necesidad. No estoy para demostrarle nada a nadie, ni estar pendiente del qué dirán. Ayudo a mis papás, hermanos, y eso es mi felicidad”.

Defendió su oficio y aseguró que “ser bonita no es un pecado, […] todo es un negocio” y aclaró que no es una “prostituta”, pero aseguró que las mujeres que trabajan en eso, si llegan a ser millonarias o exitosas son por “le ha metido mucho esfuerzo”.

Insistió en que ella no vende su cuerpo, y de definió así misma como una “creadora de contenido digital” .

Sobre sus ingresos, Aída Cortés había revelado que su cuenta de Instagram le genera pagado entre 90 y 120 millones de pesos mensuales y aclaró que no es la única que le paga, pues dice que OnlyFans le pueden representar mucho más dinero.

“El dinero es ilimitado, dependiendo del trabajo que se haga en la plataforma. […] Ahora con OnlyFans obtengo más ganancias (…) Yo facturo en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube” , finalizó la modelo erótica.

Así fue el accidente con un policía de tránsito

La creadora de contenido para adultos Aída Cortés atropelló hace algunos días a un agente de tránsito en Bucaramanga cuando, supuestamente, iba en estado de ebriedad, rompió el silencio y entregó su versión de lo que pasó ese día.

Lo primero que aclaró la joven es que ella sí es la protagonista del video que se viralizó en las redes sociales e iba junto al comediante Anderson Niño.

“Fue el 15 de enero y eran cerca de las 10 de la mañana, nosotros reservamos para ir a un gimnasio. Íbamos con mi bebé, con mi hijo de 5 años. Llegamos al retén, que no tenía señalización ni nada, y el señor (agente de tránsito) dijo: tienen pico y placa”, relató la joven al programa La Red.

Ellos aseguraron no sabían que tenían pico y placa porque la medida había cambiado. Pero en ese momento se armó una discusión entre el agente de tránsito y la pareja.

“El agente me retuvo los documentos y no me los quería entregar. Luego se acercó otro agente y nos dijo que nos iban a inmovilizar el vehículo” , contó la modelo.

La pareja aseguró que uno de los agentes retuvo a la joven de los brazos y otro de la cintura. Solo tenían que poner los comparendos, fue un mal procedimiento”, aseguraron.

Luego sucedió lo que quedó registrado lo que se vio en el video, que la joven arrancó el vehículo, dice ella, al verse acosada por los cuatro agentes de tránsito.

Un agente de tránsito sufrió lesiones leves. Por estas acciones, Aída tiene tres comparendos: uno por incumplimiento de pico y placa, otro por hacer maniobras peligrosas y el último por agresión a un servidor público.

La pareja negó que estuvieran en estado de ebriedad y dice que nunca les practicaron una prueba de alcoholismo.

Le puede interesar

Elizabeth Loaiza denuncia que indígenas Wayuu la “extorsionaron y robaron” en su expedición por La Guajira

La modelo y DJ Marcela Reyes denuncia que su asistente la robó y publicó las pruebas