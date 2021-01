Fredy Guarín habló sobre su deseo de jugar junto a Falcao García en Millonarios

Los hinchas de Millonarios continúan ilusionándose con volver a ganar un título del fútbol profesional colombiano.

Luego de que el equipo bogotano confirmara la llegada de los jugadores Jáder Valencia, Hárrison Mojica, Fernando Uribe y Fredy Guarín para afrontar la temporada 2021 de la liga BetPlay, éste último sorprendió a la fanaticada azul tras unas declaraciones de prensa en las que dice haber conversado con Radamel Falcao García, para algún día incorporarse a Millonarios y poder jugar juntos .

Así quedó constatado en video la declaración de Guarín ante el interrogante sobre la posibilidad de jugar algún día con Falcao en Millonarios:

El mediocampista boyacense de 34 años contestó optimista y sus declaraciones ilusionaron a los fans del club capitalino, pues, pese a que el delantero samario nunca jugó en un club de primera división (aunque debutó profesionalmente en Lanceros de Boyacá), sí ha declarado abiertamente que Millonarios es el club de sus amores y sueña con disputar partidos con la camiseta azul.

Literalmente, esto fue lo que respondió Fredy Guarín sobre la pregunta de si contemplaba compartir camerino con Falcao en el equipo bogotano:

Sí lo hemos charlado. Cuando se oficializó lo de Millonarios hablamos, cruzamos a ahí unas palabras: Le dije yo: “Bueno Tigre, ya es hora de que venga, yo ya estoy aquí, como siempre lo hemos hablado”. Pero bueno, esperemos que no sea después de que yo ya me retire porque si no estamos jodidos.