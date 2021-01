Alcalde desata controversia al decir que las amenazas en El Salado son “líos de faldas”

Carlos Eduardo Torres Cohen, alcalde de Carmen de Bolívar. Foto: Colprensa.

Las dos últimas semanas han sido de angustia y miedo para los habitantes de El Salado, el municipio bolivarense de Colombia, por panfletos con los que el grupo narcoparamilitar, Águilas Negras, amenazan de muerte y advierten de represalias a las familias carmeras. No teniendo suficiente con estos ataques, el alcalde de El Carmen de Bolívar, Eduardo Torres Cohen dijo públicamente que dichas advertencias eran por problemas familiares ; lo que, para varios pobladores del sector, fue una ofensa al asegurar que el mandatario municipal subestima las conminaciones de las que son víctimas.

Por su parte, Yirley Velazco, lideresa de El Salado, rechazó categóricamente los pronunciamientos del alcalde Torres Cohen y aseguró que el político calificó las amenazas como un “pleito familiar”. La lideresa, que es víctima de los panfletos amenazantes, aseguró que desde “hace tres años cuando empezaron mis amenazas, él también decía que eran líos de faldas. Yo en cada momento, en cada espacio en donde él ha dicho eso, me he parado y le he pedido respeto”, aseveró Velazco.

“Él puede ser el alcalde, pero no es ninguna entidad encargada de hacer investigaciones. Para eso está la Fiscalía, el Cuerpo Élite, y demás”.

Al descontento de la lideresa agredida se suma la preocupación que no cesa en El Salado. Velazco denuncia que las amenazas en su contra y las de otros de sus colegas no para y ya hasta han sido amenazados mediante mensajes de texto y por la aplicación WhatsApp.

Los panfletos encontrados por algunos habitantes advierten que deben abandonar la localidad ubicada en el departamento de Bolívar (Sucre) si no quieren recibir ‘bala’. Crédito: El Tiempo

“El día que menos piensen entramos y todos los marcados se morirán o simplemente acabamos con ustedes si no abandonan el territorito”, dice uno de los mensajes que conoció el diario El Tiempo. Esto se da después de que el mismo vicedefensor del Pueblo llegara a la población junto a las fuerzas militares para salvaguardar la vida de los habitantes.

La lideresa en mención denunció que el 20 de enero, los presuntos criminales, le escribieron a ella y a su hermana amenazándolas de que si no salían del lugar en el que viven, tendrían que ir cavando la tumba a su madre.

En estos nuevos mensajes se leen comentarios como “nosotros sí vamos a acabar con las plagas, las ratas que habitan en esa comunidad” o “gente cree que jamás un grupo paramilitar entrará a masacrarlos nuevamente”. Este tipo de mensajes estarían llegando desde el pasado 15 de enero.

El Tiempo también conoció que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le envió una carta al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en alerta a la situación y en busca de que prioricen la investigación contra el grupo delincuencial que amenaza a El Salado 21 años después. Además, la Defensoría determinó que las personas que recibieron mensajes a su celular hacen parte de la lista de amenazados que aparecen en los panfletos. Una de las medidas que tomaron los propios pobladores es la de resguardarse en sus casas desde las 9:00 p.m., como si fuera un toque de queda.

Además, los habitantes del corregimiento estarían considerando un desplazamiento masivo para no volver a vivir lo que sucedió el 16 de febrero del 2000 cuando un amplio grupo de paramilitares del Bloque Norte de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, conformado aproximadamente por más de 700 hombres, todos armados, bajo las ordenes de Jhon Jairo Esquivel (alias el Tigre), Jaime Delgado alias “el Gallo”, Rodrigo Alfonso Mercado Peluffo alias “Cadena”, y Uber Enrique Bánquez Martínez alias “Juancho Dique”, se concentraron en la Finca Las Palmas ubicada en el municipio de San Onofre y desde allí partieron en camiones hacia el corregimiento.

