Esposa de Falcao García contó cómo afrontan la lluvia de críticas contra el ‘Tigre’

El recorrido de Falcao García en el balompié de Turquía ha estado lleno de tropiezos, no por su rendimiento dentro del campo, sino por cuenta de las lesiones que ha sufrido. A la fecha, el samario se ha perdido 36 partidos con el Galatasaray, desde su llegada, en la temporada anterior, y la cuenta seguirá subiendo hasta que se recupere del problema muscular que arrastra en este momento.

Sus dificultades físicas han sido el detonante de las críticas de la prensa especializada, directivos, exfutbolistas y un sector de la afición de los ‘leones’, quienes contaban con que se vistiera de héroe y le trajera títulos al gigante del fútbol de ese país. Uno de los soportes del ‘Tigre’ ha sido su esposa Lorelei Tarón , quien reveló, en las últimas horas, cómo afrontan la lluvia de críticas contra el delantero.

“Es difícil y muy triste, aunque las personas siempre criticarán, así te vaya bien o mal. Pero tengo mi mirada fija en las cosas de arriba. Me gusta mirar adelante. Creo en lo que Dios dice y en sus planes. Él busca nuestro bienestar y todo lo que sucede son cosas que nos ayudan para bien, aunque a veces no lo entendamos”, le respondió la argentina, a través de una historia de Instagram, a uno de los seguidores que preguntó al respecto.

El futuro de Falcao García es una incógnita y, en las últimas semanas, ha sido el protagonista de rumores que lo vinculan con equipos de la Major League Soccer y la posibilidad de regresar a River Plate. Tarón también fue interrogada sobre el particular, con la pregunta ¿para qué equipo va a fichar el tigre? y su réplica fue tomada como un indicio de la decisión que tomará el futbolista: “Para el Galatasaray”, indicó.

La esposa del ariete colombiano aseguró que se sienten muy cómodos en Turquía y destacó las bondades del lugar en el que están residiendo. “Me encanta este país, es maravilloso. No he aprendido mucho del idioma porque no me he propuesto hacerlo, por falta de tiempo, pero entiendo algunas palabras” , le contó la cantante a sus seguidores.

Días atrás, la argentina compartió cinco fotografías, junto a familiares, de Bolu, y exaltó la belleza del lugar. “Qué lugar tan espectacular”, escribió en una de las publicaciones; en otra, le rindió homenaje a su hijo más pequeño, Jedidiah, con motivo de sus cuatro meses de vida.

