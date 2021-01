‘Superman’ López correrá el Tour de Francia y dio a conocer su reto para ganar la competencia

Este jueves 21 de enero, el Movistar Team hizo la presentación oficial de los ciclistas con los que afrontará la temporada 2021, y Miguel Ángel ‘Superman’ López, el fichaje estelar del elenco español, habló de las que serán sus apuestas: el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Durante el evento, en el que el nacido en Pesca (Boyacá) estuvo de manera virtual tras dar positivo para covid-19 el pasado 12 de enero, el ciclista informó que junto con Enric Mas serán los capos de filas para el Tour de Francia, competencia en la que en el 2020 ocupó la quinta posición, tras no poder defender el tercer lugar del podio en la contrarreloj de la penúltima etapa.

“He visto el recorrido del Tour. Sobre la cartilla no pinta tan duro como el último porque sabemos que el año pasado hubo muchos finales en alto”, manifestó el ‘escarabajo colombiano.

En la presentación también dejó claro que uno de los retos personales y a nivel de equipo son justamente las etapas contrarreloj, debido a que ante lo ceñidos que han resultado los duelos en las etapas de montaña, las diferencias se están marcando en otros terrenos. En una etapa de este tipo, la misma en la que López perdió el tercer lugar, Tadej Pogačar le arrebató a su compatriota esloveno Primoz Roglic el primer puesto del Tour, cuando se daba por hecho que nadie le robaría la gloria.

“Hay que dar un salto de calidad en la contrarreloj y tener más cerca a los rivales directos”, señaló el colombiano, que luego de seis años con el Astana, este 2021 llegó al equipo con el que Nairo Quintana se consagró en la Vuelta a España y el Giro de Italia.

Sobre su llegada al Movistar, Superman dijo que le llamó la atención que sea un “un equipo especialista en las tres grandes vueltas”, mientras Eusebio Unzué, el director de la escuadra, señaló “Miguel Ángel nos va a potenciar en las grandes vueltas”: equipo y ciclista están en sintonía. ¿Y cómo no? Si el colombiano siempre ha sido reconocido por atacar aun cuando sus piernas no le den, habilidad que le faltó a los corredores del Movistar en el 2020. En la más reciente edición del Tour lo demostró, al ganarle la etapa reina a los eslovenos, que parecían imbatibles.

El ciclista también aseguró, ante una duda que los medios de comunicación han tenido desde que fichó por el Movistar, que no consultó a Nairo Quinta sobre la conveniencia de llegar al equipo en el que el ‘cóndor’ militó:

Acabamos el Tour, él se fue a Mónaco, yo fui al Giro y después ya me fui a Colombia. No le pregunté. No vi esa necesidad. Me vine confiando que todo salga bien<b> </b>y, sabiendo que el equipo habla el mismo idioma, no voy a tener dificultad