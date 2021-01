Invima advierte que no ha autorizado ningún tratamiento para curar el covid-19

(Shutterstock)

Este 19 de enero, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, advirtió que “aprobó iniciar la fase II del ensayo clínico con “la molécula covid-19-001-USR” compuesta por Ivermectina y Dexametasona, una de las etapas fundamentales requeridas para determinar la eficacia y seguridad en el desarrollo de medicamentos, previo a su autorización de comercialización”.

Así mismo, comunicó que el uso de dicha molécula “se encuentra estrictamente restringido al ámbito clínico y en ninguna circunstancia se autorizó su publicidad, comercialización o distribución con otros fines”.

Según información del instituto, el ensayo clínico en que se usará esta molécula fue autorizado el pasado 24 de diciembre de 2020 y consiste en la administración del producto covid-19-001-USR, por nebulizaciones, que incluyen la combinación de dos compuestos (Ecomectin 1% - Ivermectina y Dexametasona Fosfato 8mg/2mL) a pacientes con infección leve y/o moderada de Sars-CoV-2, buscando demostrar la seguridad, eficacia en la disminución de la carga viral en pacientes con la enfermedad covid-19.

“Este es uno de los veinticinco ensayos clínicos autorizados por Invima, que se encuentran en desarrollo en el país y que pretenden recopilar información de seguridad y eficacia como posibles tratamientos o profilácticos contra el covid-19”, señaló a través del portal web del Invima, la coordinadora del Grupo de Investigación Clínica, Sindy Pahola Pulgarín.

La investigación es dirigida por el Dr. Carlos Riveros, y según informó el Invima, ”debe completar las fases II y III antes de que se pueda realizar cualquier evaluación de cara a la obtención del registro sanitario que permita la comercialización del medicamento en Colombia”.

También aclaró que, el ensayo únicamente puede ser desarrollado en el Centro de Investigación Médico Asistencial S.A.S. - CIMEDICAL S.A.S, ubicado en la ciudad de Barranquilla y además señaló que, todos los ensayos clínicos con medicamentos para covid-19 que han sido autorizados por Invima, pueden consultarse en la página web del Instituto.

“El Invima reitera que, hasta la fecha no existe ningún tratamiento o medicamento que haya demostrado ser seguro y eficaz para curar la enfermedad generada por el Sars-CoV-2 ”, concluyó la comunicación del instituto.

La alcaldesa de Tumaco hace un llamado a no bajar la guardia y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad

En medio del segundo pico de contagios de covid-19 por el que atraviesa el país, la Gobernación de Nariño anunció, el pasado 15 de enero, nuevas medidas para frenar la propagación de la devastadora enfermedad, y que a su vez contribuyan a la descongestión de las UCI en el departamento.

Pero en Tumaco, municipio ubicado al sur del departamento y cercano a la frontera con Ecuador, la situación parece ser diferente, ya que la ocupación de UCI no llega al 10% y los casos no superan al día de hoy los 2.144.

La gerente del Centro Hospital Divino Niño en Tumaco, Carolina Farinango Hernández, habló con El Tiempo sobre el fenómeno, y aseguró que “por su cultura muchos tumaqueños con el nuevo coronavirus prefirieron desde bañarse con agua de matarratón, hasta dormir noches enteras encima de hojas de esa misma planta y no contentos con eso, beber el agua hervida del vegetal, acompañada de otros productos naturales como el jengibre y el limón. No obstante, estos métodos de autocuidado no tienen el sostén científico para afirmar que sea la razón de la disminución”.

Esta sabiduría popular fue aplicada en una vereda ubicada en la frontera marítima con el vecino país y en otra provincia cercana, llamada Esmeraldas, donde solo el 15 de mayo de 2020 se reportaron 394 casos positivos de covid-19 y hasta el 11 de junio del mismo año se habían registrado 1.339.

Vista del árbol de matarratón.

De acuerdo con información de Farinango, “en esas veredas fronterizas no tuvimos mortalidades reportadas y en su momento eran sintomatologías muy leves las que ellos registraban”. Agregó también que, aún no logran entender “cómo toda la población en la vereda se logró recuperar”, por lo que no “descartó que el matarratón tenga algunos componentes que hayan logrado causar un impacto positivo en los hombres y mujeres que consumieron la bebida”.

Y es que las cifras aseguran que de los 140 casos positivos que se recibían a diario en el Centro Hospital Divino Niño, por estos días solo se reportan 8 cada semana.

La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, señaló en el mismo medio que, aunque cree que Tumaco “ha sido privilegiado por Dios”, es de vital importancia no bajar la guardia, y recomienda a la comunidad seguir las normas de bioseguridad y de autocuidado, por lo que “antes de sugerir el consumo de bebidas naturales, consideró la importancia del lavado de manos permanente y el uso del tapabocas”.

Por su parte, Mario Benavides, gerente del covid-19 en Nariño, señaló que, pese a que la covid-19 se caracteriza por síntomas muy similares a algunas clases de gripas predominantes en el territorio y que por eso, la gente se haya valido de la sabiduría popular para combatirlo, “descartó cualquier hipótesis en el sentido de que sean las medicinas naturales las que estén curando a los enfermos de coronavirus”.

