Espiral de violencia en Colombia: se confirmó masacre en Tarazá, Antioquia

Tarazá, Antioquia, escenario de nueva masacre en la noche del 18 de enero de 2020. Crédito: Informativo de Antioquia

En confusos hechos acaecidos a últimas horas del 18 de enero, se reportó una nueva masacre en el país, a menos de 24 horas de la ocurrida en la ciudad de Popayán, que cobró la muerte de 3 jóvenes.

De acuerdo con versiones recogidas en medios como Caracol Radio e Informativo Antioquia, se reportó el ingreso de hombres fuertemente armados a la parte alta de la zona urbana de Tarazá, en específico al barrio Las Palmas.

En este lugar hubo cruce de disparos que costaron la vida de tres personas, una de ellas un menor de edad. Otra se encuentra gravemente herida.

En un principio, los disparos hicieron pensar en una contienda entre las bandas criminales del Clan del Golfo y Los Caparros, cuyos miembros al parecer rondan las calles del municipio.

No obstante, los habitantes del barrio se comunicaron con las emisoras del sector e informaron que no fue un enfrentamiento entre ambas bandas. Aunque dejaron en claro que fue uno de los dos grupos ilegales el responsable del ataque contra las víctimas.

Al momento de redacción de esta nota , ninguna autoridad ha hecho declaraciones con respecto a la autoría de esta masacre; los cuerpos fueron remitidos a Medicina Legal, mientras una de las víctimas lucha por salvar su vida en el centro médico local.

Siguiendo las cifras de INDEPAZ: esta sería la quinta masacre de 2021.

En el caso de Antioquia, ésta es la segunda masacre del año.

Las víctimas mortales fueron identificadas con Jhon Deivi Cuello Jaramillo, de 18 años, Duván Tapias con una edad por determinar y un menor de 17 años , de acuerdo a reportes de medios en la zona.

El turbio panorama de las masacres en Colombia

Según Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), las recientes masacres con las que inició el 2021 son alarmas que deben ser escuchadas, en entrevista con Caracol Radio.

“Es una situación reiterada y anunciada porque sobre este han existido alertas y hay antecedentes como los de Betania e Ituango, la verdad es que es un precedente muy negativo y una alerta para que el Gobierno, la ciudadanía y la autoridades tanga una causa común, la defensa de la vida”, comentó González.

El director de Indepaz hizo un llamado a todas las autoridades a tomar medidas preventivas, pues asegura que por la coyuntura electoral puede aumentar la violencia en los diferentes territorios del país.

Tan solo el 15 de enero de 2021 fueron asesinados tres líderes sociales, en Yondó, Antioquia, en Argelia Cauca y en La Apartada Córdoba. Además, se habían ejecutado tres masacres de otros tantos líderes sociales, desmovilizados o jóvenes.

Según Indepaz, fueron 309 lideres sociales en 2020, uno de los años mas violentos para este tipo de defensores de Derechos Humanos. Y la situación aún no se detiene: 9 líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados durante 2021, que solo lleva 18 días.

“Este fenómeno tiene que merecer una política que no sea simplemente ofrecer recompensas y hacer un consejo de seguridad porque eso no soluciona el promedio. Esa plata no se entrega nunca porque nunca solucionan el problema y ahí la tienen guardada para el siguiente anuncio”, añadió Camilo González en entrevista a Caracol Radio.

