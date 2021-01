Carlos Calero pide a EPS que atienda con urgencia a su padre tras ser diagnosticado con covid-19

Carlos Calero @carloscalero29

Este domingo 17 de enero, el presentador Carlos Calero se pronunció por medio de su cuenta de Twitter para exponer la preocupante situación por la que está pasando con su padre, quién fue diagnosticado con covid-19 hace una semana.

En la publicación, el presentador colombiano señaló que hace varios días reportaron el caso de su papá, pero que hasta el momento no han recibido ninguna llamada ni notificación por parte de la EPS a la que se encuentra afiliado.

“Señores de SURA Mi papá tiene covid y ya activamos hace una semana su caso y hasta ahora NADIE ha llamado”, escribió Calero.

Asimismo, el periodista aprovechó para preguntar si era necesario seguir esperando a que la empresa de salud les proporcione algún tipo de solución y preguntó qué hacer en este caso, mencionando a algunas personas que podrían agilizar el proceso, o por lo menos, darle alguna respuesta.

Cabe recordar que el presentador ya paso por esta enfermedad, la cual lo obligó a estar aislado de su familia durante varias semanas, además de dejarle secuelas, en su momento, como la tos.

“Síntomas, la verdad no, pero sí me ha quedado la tos y para eso estoy usando el inhalador que me dio el médico. Me da más fuerte en la noche la tos, que en el día”, respondió hace unos meses por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram.

Por otro lado, el presentador se pronunció hace unos días en sus redes sociales, advirtiendo sobre una estafa que se está haciendo a su nombre y con la moneda digital bitcóin.

Según dijo, algunas personas han utilizado de manera fraudulenta su nombre para hacerles daño a las personas que caen en su trampa, situación que ya se encuentra en mano de las autoridades.

“Quiero entregar esta declaración escrita a todos y cada unos de mis seguidores y a la opinión pública en general, por una situación que está ocurriendo en mis redes sociales desde hace algunos meses. Unos bandidos están utilizando mi imagen en diferentes plataformas para engañar a la gente con unas supuestas inversiones mías en moneda digital o bitcoines”, señaló el exdiplomático colombiano.

