El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno es trasladado a la cárcel La Modelo

A poco menos de un mes de su retorno a Colombia, y pese a los diversos argumentos, acuerdos y protestas, el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno Rivera, fue finalmente trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá en la tarde del 30 de diciembre. Allí seguirá pagando la condena de casi cinco años por delitos de cohecho y concusión relacionados con el ‘Cartel de la Toga’.

Según un informe de El Espectador, la decisión de enviar al exfuncionario a dicho centro penitenciario estuvo a cargo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, entidad que precisó que el sindicado tendrá que pagar la penitencia en un pabellón especial de forma que se preserven su seguridad y derechos fundamentales.

Lo anterior, después de que dicho juzgado recibiera el concepto del general Norberto Mujica, director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien señaló que existían dos opciones para asegurar a Moreno. “Esta dirección pone a disposición el complejo carcelario y penitenciario de Ibagué o la cárcel de mediana seguridad de Bogotá La Modelo”, dijo en el documento enviado el pasado 17 de diciembre.

Se trata de un tema muy discutido desde el arribo de Moreno al país el pasado 4 de diciembre, pues según el acuerdo firmado bajo el principio de oportunidad entre el exfuncionario y la Fiscalía, se decidió que, a cambio de su cooperación en las investigaciones, se le recluiría en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).

El mismo Juzgado Tercero llegó incluso a expedir una boleta de encarcelación en la que se le ordenaba a las autoridades pertinentes llevarlo a dichas instalaciones, al determinar, en concordancia con el ente investigador, que un centro penitenciario tradicional pondría al exdirector de la unidad anticorrupción en un alto nivel de riesgo , teniendo en cuenta las declaraciones que ha dado a lo largo del proceso penal.

Por esos motivos, el mencionado tribunal emitió una orden en la que se lee que “el director de Cespo deberá adoptar las medidas a que haya lugar, en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales al penado Luis Gustavo Moreno Rivera”.

No obstante, las pretensiones de Moreno, la Fiscalía y el juzgado se vinieron a bajo una semana después de la llegada del prenombrado, pues el entonces director de la Policía, Óscar Atehortúa, rechazó contundentemente el traslado del exfuncionario al Centro de Estudios , argumentando que el mismo no era un centro de detención, sino una escuela de capacitación, por lo que no estaba adaptado para recibir a un condenado por la justicia. Su decisión recibió el apoyo del director del Inpec.

Esto, a pesar de que Cespo es actualmente el sitio de reclusión del general Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento; el general (r) Mauricio Santoyo, acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y Roberto Prieto, quien fuera gerente de campaña del expresidente Santos, acusado de recibir dineros por debajo de la mesa del empresario Eduardo Zambrano. También lo estuvieron Piedad Zucardi, Dilyan Francisco Toro, Andrés Camacho Casado, entre otros.

Lo anterior, dio pie a que Moreno interpusiera una tutela en contra del hoy retirado jefe de la Policía Nacional, pues según la defensa del exfiscal, se está afectado los derechos de su cliente y de paso pone en riesgo su vida. Incluso se solicita que de no cumplirse el traslado a Cespo, se le pida al presidente de la República, Iván Duque, que ordene cumplir con el mandato inicial.

A pesar de todo, el Juzgado Tercero terminó cediendo a los argumentos del Inpec y la Policía, solicitando al director de la cárcel en Bogotá que disponga los medios logísticos y tecnológicos para que Moreno sea escuchado como testigo en videoconferencia el próximo 22 de enero de 2021, en un proceso disciplinario que adelanta el magistrado Martín Leonardo Suárez Varón. Entre tanto, Moreno es trasladado a su nuevo centro de reclusión desde el Bunker de la Fiscalía.