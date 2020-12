A punta de machetes y cuchillos atracaron a ciclistas cerca a la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

Ciclistas robados en la biblioteca Virgilio Barco. Foto: Captura CityTv.

La inseguridad y los atracos de forma violenta siguen afectando a los habitantes de Bogotá. Esta vez, un grupo de cinco ciclistas aficionados fueron asaltados en la ciclorruta ubicada en las inmediaciones de la biblioteca Virgilio Barco, a las 5:15 de la mañana del pasado 29 de diciembre.

De acuerdo con la información entregada por CityTV, los deportistas fueron atracados por un grupo de unas 12 personas, quienes también se movilizaban en bicicletas por la zona. Las víctimas le indicaron al medio que los delincuentes usaron machetes y cuchillos para amedrentarlos.

“ Se nos abalanzó en contravía un grupo de aproximadamente 10 a 12 personas, aclaro que estas eran de nacionalidad venezolana ”, aseguró al mismo medio, Alberto García, uno de los ciclistas asaltados.

Mauricio, otra de las víctimas del robo añadió a CityTV que, en los 10 años que llevaban rodando por esta ciclorruta en horas de la mañana, era la primera vez que les ocurría algo así.

“En la administración anterior teníamos un acompañamiento por parte de policías bachilleres, teníamos un CAI móvil, nos acompañábamos y nos sentíamos protegidos, pero desafortunadamente en esta administración lo que hemos sentido es un abandono total.”, expresó el ciclista.

Las víctimas del robo, le comentaron al noticiero que, luego de haber sido intimidados por los asaltantes, estos se llevaron todos sus elementos personales de valor, incluidos celulares, dinero y cuatro bicicletas de alta gama.

“ Venían en bicicleta, algunos montados en los tornillos de la parte de atrás, tenían armas cortopunzantes de largo alcance (...) A mí fue al primero al que tumbaron al piso, me humillaron, no me mataron fue porque mi Dios es muy grande ”, contó García a CityTV.

Según la información entregada por el mismo medio las víctimas fueron auxiliadas por los cuadrantes de Policía del CAI San Fernando, para luego ser llevadas a sus viviendas.

Jorge Beltrán, añadió al noticiero que los atracos en la ciudad no han disminuido, porque las autoridades no toman las medidas suficientes no solo para evitar los robos, sino para sancionar a los delincuentes.

“Se volvieron cotidianas porque las autoridades no hacen absolutamente nada, solo llevan quejas y una estadística, y finalmente es esa estadística la que cobra importancia de todas las personas que somos atropelladas a diario, y se nos salió de las manos el comportamiento de los señores extranjeros”, señaló Beltrán.

García también le narró al medio que los uniformados que lo llevaron a su hogar, le contaron que solamente una patrulla, con dos agentes de la Policía, vigilan la zona comprendida entre la calle 63 hasta la calle 26, y de la carrera 30 hasta la calle 68.

Con un plantón, los habitantes de los barrios Modelo Norte, San Fernando, y Pablo VI rechazaron estos actos delictivos, e hicieron un llamado a las autoridades para que hagan un mayor acompañamiento a los ciclistas y peatones de esta zona de Bogotá.

El hurto de bicicletas no cesa

De acuerdo con las últimas cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, para noviembre de este año, fueron hurtadas en la capital del país 872 bicicletas, mientras que en los meses anteriores el número de robos fue mucho más alertante, puesto que las cifras superaban los mil robos al mes.

Con el fin de disminuir estos actos delictivos, en la última sesión del Concejo de Bogotá fue aprobada una iniciativa impulsada por el concejal Julián Espinosa, con la que se busca implementar una aplicación para hacer seguimiento a las bicicletas y celulares robados.

“ Esta es una aplicación que va a permitir que los bogotanos puedan acceder en tiempo real a los reportes de robo de bicicletas y celulares. Ahí podrán observar la ubicación, fecha y hora del robo, la descripción del artículo robado y la modalidad del atraco. De igual manera, se tendrá la información disponible de las bicicletas y los celulares robados .”, explicó Espinosa a la Revista Semana.





