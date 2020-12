Alejandra Buitrago compartió foto junto al papá de su bebé, pero mantuvo el misterio de quién es

Foto de redes sociales

Alejandra Buitrago es una reconocida modelo y presentadora colombiana que, en octubre de este año, reveló que estaba embarazada, noticia que sorprendió a sus seguidores pues la presentadora siempre ha sido reservada con sus relaciones, el último novio que se le había conocido a la modelo fue J Balvin, con quien tuvo una relación de cerca de cuatro años y que terminó en 2015.

Buitrago, que ya tiene cerca de seis meses de embarazo, realizó en los últimos días una actividad de preguntas en su cuenta de Instagram que ya supera el millón de seguidores. Entonces los interesados preguntaron por su embarazado y la presentadora resolvió responder a la siguiente pregunta: “¿estás con el papá de tu bebé?”.

Alejandra Buitrago no dio vueltas, su respuesta fue clara y directa, pero dejó con más dudas a los seguidores que ahora se preguntan de quién se trata el misterioso hombre. La modelo solo publicó una foto junto a un hombre, al que el ángulo de la foto y una gorra que lleva puesta le tapa la cara, y agregó “SI!” en texto a la historia de Instagram.

Aunque Alejandra no dio más detalles sobre el padre de su hijo, la amorosa imagen y rotunda respuesta dan a entender que la pereirana está feliz con el personaje y dichosa con la nueva vida que viene en camino. Además, contó a sus seguidores que lleva un año de relación con el misterioso hombre y que ya tiene cerca de seis meses de embarazo.

Alejandra es reconocida por presentar programas de entretenimiento como ‘El lavadero’ o protagonizar una de las temporadas del programa ‘Tú Voz Estéreo’, al cual renunció en 2019 para seguir preparándose en su carrera como actriz en New York.

Con una publicación en Instagram, el pasado 10 de octubre (día de su cumpleaños), la presentadora anunció con un emotivo mensaje que sería mamá, “Entre los mil cambios que esta pandemia trajo, ser mamá fue uno de esos . Nunca me imaginé que escribir estas palabras fueran a ser tan difíciles para mi, porque quería elegir las palabras correctas para contarles el día de mi cumpleaños que seré mamá y lo más seguro es que mi hijo o hija lea este post cuando sea grande”.

En una publicación más reciente, donde se nota más su estado de embarazo la modelo escribió: “Desde el primer día que supe que iba a ser mamá algo en mi cambio; siento que ahora soy más sensible a tantas cosas, pero también me siento que más fuerte y tan capaz, es un mundo nuevo de emociones y sentimientos que he experimentado poco a poco, y es tan mágico ir descubriéndolos, cada día es una sorpresa, viviendo un día a la vez, sin prisa; soñando despierta con una personita que ahora es la dueña de mis pensamientos día y noche”.

La relación de Alejandra Buitrago con J Balvin

Aunque la relación de ambos era conocida públicamente y amos destacaban por sus profesiones, él por su música y ella por su modelaje e inicios en la presentación, Alejandra Buitrago y J Balvin no compartían los detalles de su relación al mundo, bastaba con saber que estaban juntos, pero su convivencia era algo solo de ellos.

La relación duró cerca de cuatro años y en 2015, una publicación del cantante paisa sorprendió a todos sus seguidores y a la misma Alejandra. Aunque todo sobre su relación era privado, J Balvin publicó en Instagram una imagen en la que se leía “no te odio, simplemente me decepciona ver que te has convertido en todo lo que dijiste que nunca serías”.

A la publicación Balvin agregó, “a todos nos pasa!!! Por eso soy soltero hasta que llegue la que es”. Con esta publicación el paisa dio a conocer públicamente que su relación con Buitrago había terminado; sin embargo, con esa publicación ella también se enteró de que su relación había llegado a su final.

Ante el comportamiento de Balvin que, en ese entonces, calificaron como “inmaduro” la modelo solo pudo decir cuando le preguntaron qué había pasado que no tenía idea de lo que había sucedido, pero que si él había tomado esa decisión ella la aceptaba.

En ese momento se rumoraba que Buitrago estaba saliendo con otro hombre a espaldas de Balvin, pero eso nunca se pudo confirmar y, desde entonces, Alejandra Buitrago no ha hecho públicas sus relaciones. Desde 2015 no se sabía nada sobre la vida amorosa de la modelo, razón por la que la noticia de su embarazo sorprendió.

