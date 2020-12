Sentido testimonio de la madre de J Balvin sobre la ansiedad y depresión que sufre su hijo

J Balvin y su mamá. Foto: Instagram @jbalvin

Durante la pandemia, de acuerdo a las entidades salubristas como la OMS, la salud mental de cientos de personas se vio seriamente afectada y las celebridades no fueron la excepción; tal es el caso del cantante de reguetón colombiano, José Osorio, cuyo nombre artístico es J Balvin. Recientemente, la madre del cantante dio detalles de la depresión y ansiedad que padece su hijo y dejó con lágrimas en los ojos a más de uno.

En una entrevista de Semana, Balvin aseguró que padece estas condiciones de salud mental. Sin embargo, dijo que se encuentra mejor pero “todavía no al 100 por ciento, aunque quisiera estarlo”. Además, afirma que detrás del artista que se presenta ante miles de personas en los escenarios más prestigiosos del mundo, hay una persona “que sufre, llora, ríe, tiene aspiraciones, tiene sueños, desilusiones. Soy un ser humano como cualquier otro con muchos errores”.

El cantante medellinense habla sobre su estado de salud mental sin miedo con el fin de ayudar a otras personas con esas patologías. Así mismo, su madre, Alba Mery Balvin sostuvo una conversación con el programa La Red del Canal Caracol en el que reveló que en este momento su hijo enfrenta un momento muy difícil.

“Este es el momento más difícil que está viviendo Josecito” , dijo la Madre del reguetonero. Pese a estas declaraciones, la Sra. Alba reconoció que aunque su hijo no se encuentra bien de ánimo, logró sacar adelante el nombre de su país cantando en los Premios Grammy. “En la mirada se le veía que el brillo no era igual, pero mira que las apariencias engañan”, contó la progenitora del artista paisa.

Aunque la depresión y ansiedad que Balvin afronta le han jugado malas pasadas, tal como el mismo cantante lo ha reconocido, su madre le aseguró a La Red que de alguna forma la depresión ha traído cosas buenas pues, según dijo la señora Alba, “hay también mucha luz y mucho que agradecer” como que su hijo pueda acceder a servicios psicológicos y tratar sus condiciones, agregó la señora Balvin.

La mujer, en tono nostálgico, le reveló al programa colombiano que guarda la esperanza y la fe “más grande que el océano” que si su hijo sigue el tratamiento prescrito por su psiquiatra, “se toma su medicación” y no descuida las recomendaciones dadas por el personal de salud mental, ella cree que todo “va a fluir” y su hijo podrá superar estas enfermedades que también afectan a un significativo porcentaje de la población a nivel mundial.

En su diálogo con Semana, Balvin reveló que para apoyarse en el tratamiento sigue con sus costumbres saludables. “Voy en el proceso juicioso con el medicamento, con el ejercicio, con los buenos hábitos que siempre he tenido. La verdad, nunca he tenido un estilo de vida que me permita hacerme daño, sino, por el contrario, me permite mejorar más rápido”, le explicó a la revista, pero añadió que, en ocasiones, se hace eterno el tiempo en lo que el llama “oscuridad”.

Mamá de J Balvin habla de la depresión de su hijo. Video: La Red, Canal Caracol

Hace una semanas, los padres del cantante de reguetón dieron detalles, en una entrevista para Caracol Radio, sobre los episodios que ha vivido su hijo. “En este momento está pasando por una crisis y bien dura para la familia”, dijo Alba Mary Balvin, quien agregó en esa cadena radial que “la depresión y la ansiedad son, podría decirlo, casi como el virus que estamos viviendo en este momento”.

También contaron en la entrevista con Vanessa de la Torre cómo están presentes para acompañarlo en esos momentos duros que pasa su hijo por la enfermedad.

<b>“En nuestro caso vemos que Josecito es un mago para sacar luz de la oscuridad, cuando tenemos bien claro que el apoyo de un profesional es lo único que lo puede sacar”.</b>

Asimismo, hablaron de la relación que tienen con su hijo y la confianza que hay en la familia. “Josecito nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza” , expresaron los padres del cantante antioqueño.

Por su parte, la comunicación es importante en la familia Osorio Balvin, pues “diariamente tenemos un chat familiar donde nos comunicamos constantemente y nos vemos por videochat. Tenemos la opción de utilizar las redes sociales para estar en contacto, lo único que falta es el abrazo y ahora es más difícil por la pandemia”, confesó en su momento, José Osorio, padre de J Balvin.

Asimismo, aprovecharon el momento para hablar sobre la depresión y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad de la que todos somos vulnerables.

“Este es el momento para invitar a los padres, al mundo entero en general a que escuchemos a los jóvenes, a todos, esta enfermedad no tiene edad no tiene sexo. A uno no le da porque es más pobre o más rico, es una condición que le da a cualquiera”, concluyó la madre.