El conmovedor mensaje con el que Paola Turbay se despidió de su padre

Este lunes 28 de diciembre, se confirmó la muerte del padre de Paola Turbay por complicaciones propias de las dos enfermedades que estaba padeciendo al mismo tiempo, neumonía y covid-19.

Tras el triste suceso, la exreina y empresaria publicó en su cuenta de Instagram varias fotos con su padre en sus mejores momentos, acompañado de un profundo mensaje, donde lo describía.

“Así te voy a recordar siempre: pensando, analizando, con tu sonrisa, tu inteligencia, tu elegancia y tu buen sentido del humor. Te lo gozabas todo, veías la grandeza en lo más pequeño y dejabas que la vida te sorprendiera a diario”, describió Turbay.

Asimismo, expresó lo difícil que sería decirle adiós e imaginar una vida sin él y sin sus conciertos de piano.

“Es difícil decirte adiós, cuando tenías tantas ganas de vivir. Difícil pensar en volver a reunirnos en familia sin ti, sin tus cuentos, tus cantos y tus conciertos de piano”, escribió.

Paola turbay da mensaje tras la muerte de su padre

La presentadora, también recalcó en el mensaje, todas las enseñanzas que a lo largo de los años dejó el señor Turbay en su familia.

“Nos dejas un vacío enorme que llenaremos, poco a poco, con los mejores recuerdos y con todo lo que aprendimos de ti: el respeto por la vida, las personas y la naturaleza. La importancia de la justicia, la igualdad y la equidad. La riqueza en las diferencias y la diversidad”, expresó la exreina de belleza.

Con sus profundas palabras, la exvirreina universal dejó en claro la persona que fue su padre y todas las cualidades que lo caracterizaban, además de mencionar algunas anécdotas que guardará por siempre en su corazón.

“Me enseñaste a cuestionar todo excepto la bondad de la gente, a ser inquieta y siempre curiosa. Me bajabas la fiebre con el calor de tus manos y me quitabas el dolor de barriga a las 2 de la mañana con tu guitarra y una canción que, creo, era invento tuyo, pues no la encuentro en internet. Fuiste el héroe de mi infancia, un militar en mi adolescencia y mi amigo en la adultez. Nuestra relación se transformó, en el tiempo, hasta convertirse en un gran tesoro”, manifestó la modelo.

El pasado 14 de diciembre, Paola Turbay subió a su cuenta de Instagram una foto con su padre, Gabriel Turbay, en la que pedía a sus seguidores orar por la pronta recuperación del hombre de 73 años, que, como expresó ella misma, estaba internado en la clínica Fundación Cardio Infantil por padecer de covid-19 y neumonía.

“Esta es una selfie que me tomé con mi papá hace un año en la Fundación Cardio Infantil. Hoy, un año después, está en urgencias en el mismo lugar por COVID-19 y neumonía. Quisiera estar con él pero es imposible. Yo se que harán hasta lo imposible; conozco el profesionalismo de la Fundación y la ética de su equipo médico. Sé que lo van a cuidar pero también sé que es una situación difícil que necesita de un empujón”, escribió la exseñorita Colombia para pedirle a sus seguidores que oraran por su padre.

En su publicación, la exreina y empresaria describió la enfermedad como “una motaña rusa” y les recordó a sus seguidores que el virus es cosa seria. “No es una ‘conspiración’, como algunos creen; tampoco es una ‘gripita’ ni algo que solo les sucede ‘a los demás’. Cada vez está más cerca y cada vez somos más vulnerables”.

“Me preocupa terriblemente ver videos de fiestas privadas, ríos de gente en los corredores de centros comerciales y escuchar cómo planean la rumba de fin de año. Me aterra ver a la gente con la máscara mal puesta o ni siquiera puesta, como si fueran inmunes. Durante la pandemia me había visto un par de veces con mi papá, y de lejitos. Hace 3 semana viajó (en carro) a Medellín para nuestra reunión familiar de cada año. Todos nos hicimos el examen previo para evitar contagio. Es increíble, pero aún controlando todas las variables, el virus se coló y casi lo mata”, narró Turbay en su publicación.

