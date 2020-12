Puerta cerrada al fútbol chino: Juan Guillermo Cuadrado se quedará en la Juventus

Soccer Football - Serie A - Juventus v Atalanta - Allianz Stadium, Turin, Italy - December 16, 2020 Juventus' Juan Cuadrado in action REUTERS/Massimo Pinca

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos que ha mantenido la regularidad en el balompié europeo. Su polivalencia y sus buenas presentaciones con la Juventus no han pasado desapercibidas por los dirigentes de clubes de otras latitudes del mundo y han intentado seducirlo con millonarias ofertas para contar con sus servicios.

Un par de semanas atrás, se conoció el interés del Guangzhou Evergrande, del fútbol chino, dispuesto a desembolsar 12 millones de euros netos por temporada, durante tres años, para que el oriundo de Necoclí porte sus colores. La continuidad del ‘panita’ pasó a ser una incógnita desde entonces, pero las dudas fueron despejadas, en las últimas horas, por parte de la prensa a italiana.

“Está feliz en Turín y la Juventus no tiene intención de venderlo. Es cierto que no han faltado ofertas, incluso de ligas de prestigio por las que ya ha pasado, como la Premier League, pero se quedará con la ‘vecchia signora’” , informó Calciomercato.

El jugador ‘cafetero’ es uno de los referentes del equipo comandado por Andrea Pirlo y ha respondido con creces dentro del campo de juego. El antioqueño tiene más de 1350 minutos en cancha, repartidos en 11 compromisos por la Serie A y cinco en la Liga de Campeones; registra ocho asistencias, hace 2.2 pases clave por partido y su precisión en los pases está por encima del 87%.

Su trascendencia en el ‘bianconero’ le da un lugar en la columna vertebral del equipo, razón por la que la puerta está cerrada para su salida al fútbol asiático. “En este caso, la respuesta del jugador y del club es la misma: no, gracias. La Juve no está pensando en una venta, ni en enero, ni en el próximo mercado de verano” , puntualizó Calciomercato.

No es la primera vez que Cuadrado le dice que no a los clubes chinos. El año pasado, el Shanghái Shenhua se lanzó al ataque para incorporarlo; llegó a ofrecer una cifra cercana a los 20 millones de euros por el pase del jugador y un salario anual que rondaba por los diez millones de euros, de acuerdo a versiones de la prensa europea. Después, La Gazzetta dello Sport salió al paso de los rumores y confirmó que el colombiano no consideró la opción de marcharse de la ‘Juve’, como se ratificó con su continuidad en el club.

El valor en el mercado del ‘panita’ es de 15 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Es el decimoséptimo jugador más costoso del club de Turín, ocupa la casilla 29 en el escalafón de los laterales por derecha y ocupa el séptimo lugar dentro de los futbolistas nacidos en 1988.

