Las rupturas amorosas de celebridades que dejó el 2020

El 2020 no fue un año fácil para nadie. El encierro, la distancia o las diferencias suscitaron que miles de personas terminaran sus relaciones; que matrimonios de años se terminaran para siempre o que compromisos y pedidas de mano no se hicieran realidad.

La pandemia nos mostró lo vulnerables que somos no solo en la salud, sino en el amor. Por eso le contamos cuáles fueron esas rupturas de celebridades que por diferentes motivos decidieron decirle adiós al compromiso o noviazgo.

Jessica Cediel y Mack Roesch

Una de las parejas más controversiales en el país fue la modelo y presentadora Jessica Cediel y el deportista estadounidense Mack Roesch, quienes después de un compromiso público y una aparente relación estable terminaron con fuertes conflictos que hasta llevaron a la colombiana a interponer acciones legales contra su expareja, en defensa de su honra y buen nombre.

En entrevista con RCN Radio, en marzo de este año, Cediel afirmó que “venía de una relación sentimental de la que un día de la nada, esta persona se levanta y me envía un mensaje terminándome, ok. Me terminó, yo le dije: sí, estoy de acuerdo, terminemos, no vamos para ningún lado y ahí se quedó el tema”.

“Este personaje desaparece y no contesta una sola palabra más... Después de que dije: bueno me terminaron, borré todas las fotos que tenía en mi Instagram, porque ustedes saben que cuando uno termina borra absolutamente todo”, añadió.

El hecho de que borrara las fotos llamó la atención del deportista, pues los seguidores se preguntaban qué había sucedido, pues además él permanecía con su perfil intacto.

“Después de que borro las fotos que teníamos de los dos, este personaje vuelve y aparece para reclamarme por qué había borrado las fotos de él de mi Instagram. Le dije: borré las fotos porque es mi cuenta y si no tengo nada con esa persona pues las borro. Mi cuenta queda limpia pero en la de él, queda información falsa de un compromiso que no existe”, detalló en la emisora radial.

Sin embargo, según informó Pulzo, fue Cediel quien le terminó a él luego de una discusión en la cual, aseguró, este le dijo que no iba a tolerar su comportamiento (sobre el que no dio detalles).

En su momento Roesch publicó un un video en Instagram (y que eliminó después) en el cual explicó que su entonces prometida, fue quien rompió el compromiso a través de Whatsapp, cuando “la relación estaba yendo bien”.

Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Esta pareja de músicos inspiró una profunda ternura y admiración tanto a sus seguidores como a la opinión pública. Desde un inicio tanto la cantante argentina como el colombiano compartieron fotos y videos de su relación en sus redes sociales, incluso su canción ‘Quiero Volver’, fue el reflejo de su amor.

Sin embargo, el 16 de mayo (luego de que ya se rumoraba la crisis) Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación, después de casi un año de novios. Fue a través de un comunicado oficial que compartieron en sus redes sociales oficiales. “Hola. Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, indicaron en el mismo texto al que solo le cambiaron el nombre del otro.

Otras de las celebridades que terminaron su relación a mitad de este año fueron La Liendra y Luisa Castro, aunque aún se desconocen los motivos. Recientemente, Daniela Ospina confirmó que terminó con el productor Harold Jiménez, a través de una historia de Instagram

A esta lista se le suman las rupturas de la modelo y presentadora paisa Sara Uribe y el futbolista Fredy Guarín, sin embargo, es ella la que está a cargo de su hijo Jacobo. El youtuber Sebastián Villalobos también confirmó su separación con la actriz María Laura, a principios de este año.

Le puede interesar:

Por covid-19, murió el suegro de Silvestre Dangond: esto dijo el cantante días antes de la triste noticia.

Maluma despedirá el 2020 en el concierto más importante de Hollywood: prográmese para verlo.