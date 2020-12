Sigue la novela por dirigir a la Selección Colombia: Claudio Borghi se reuniría con Ramón Jesurún

162

Claudio Borghi, técnico argentino, saltó al escenario de los opcionados para dirigir la Selección Colombia y su candidatura suena cada vez más por las demoras en las negociaciones con el vallecaucano Reinaldo Rueda.

El representante del estratega argentino, Cristian Argiz, reveló, días atrás, que al ‘Bichi’ le interesa a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y que ya ha tenido acercamientos con los miembros de la organización para hablar sobre la posibilidad de que asuma las riendas de la ‘Tricolor’.

“Ellos me han dicho que lo primero que quieren hacer es contratar un técnico colombiano, pero de no ser así se van a comunicar conmigo porque el candidato es Borghi en ese caso que no se les dé el primer plan ”, expresó Argiz en díalogo con Antena 2.

En las últimas horas trasciende el testimonio de Argiz, en conversación con el diario La Cuarta de Chile, que apuntaría a que el exjugador de la Selección Argentina se reuniría con el principal directivo de la FCF, Ramón Jesurún, tan pronto el último se recupere de su contagio por COVID-19.

“He estado conversando con Iván Novella (Director de Desarrollo y Selecciones Nacionales de Colombia), el brazo derecho del presidente Jesurún. Según me dijo Novella, la próxima semana Jesurún estará en condiciones de sostener una reunión telemática con Borghi y conmigo. Ahí podremos conversar sobre el interés que existe para tenerlo”, señaló el agente.

A pesar de la posible reunión, Argiz reconoce que hay otros dos posibles técnicos favorecidos por la federación. Entre ellos un colombiano y otro extranjero. “Yo no pregunto quiénes son los candidatos, porque no me corresponde hacerlo. Sin embargo, en Colombia se sabe que el postulante local es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección chilena. Entre los extranjeros está el ‘Bichi’”, culminó.

A pesar de la sonora candidatura de ‘Bichi’, la FCF no se ha pronunciado oficialmente acerca de las reuniones que entablaría con el campeón del Mundial de México en 1986. Sin embargo, el coequipero del fallecido Diego Maradona sería la segunda opción en caso de que las conversaciones con Rueda no lleguen a buen puerto.

El ‘Bolillo’ propone a Osorio

Según el agente de Borghi, existen dos colombianos dentro de las primeras tres opciones para ocupar el banquillo de la selección de mayores. El pasado 23 de diciembre, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez sugirió un nombre que podría revelar ese segundo técnico colombiano en candidatura.

El antioqueño le concedió una entrevista a Blog Deportivo, de Blu Radio, y habló sobre su candidato a suceder al portugués, si no se confirma el arribo de Reinaldo Rueda. “Si es Reinaldo hay que apoyarlo, pero si no se concreta, está el profesor Juan Carlos Osorio , ya que el ‘Bolillo’ no está disponible”, señaló en el diálogo con el programa. Gómez le deseó éxitos al timonel que arribe al banquillo y dio sus apreciaciones sobre el estilo de juego que debe tener Colombia en las clasificatorias.

“En el camino rumbo al Mundial, en Sudamérica, no hay partido fácil, fecha a fecha los jugadores, el técnico y los directivos juegan el partido más duro. Es más difícil que la Copa del Mundo. Colombia se encuentra atravesando circunstancias difíciles, pero es momento de que jueguen juntos, corticos, ordenaditos y así puede pasar cualquier cosa, como ganarle a Brasil y también a Paraguay. Hay que volver a la realidad y darse cuenta de que la selección tiene buenos jugadores pero no son extraterrestres“ , agregó el extécnico de la Selección Colombia, que logró el récord de llevar a tres selecciones distintas a una disputa mundialista.

