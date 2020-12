“Es una selección que me interesa”. Claudio Borghi habló de sus posibilidades de dirigir a Colombia

zzzznacd2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MARZO 16: El DT de Argentinos Juniors, Claudio Borghi, esta tade en la bombonera, donde su equipo enfrenta a Boca. FOTO: JUAN VARGAS-jlpzzzz

Claudio Borghi saltó al escenario de los candidatos de dirigir la selección de Colombia, en caso de que las negociaciones con Reinaldo Rueda no lleguen a buen puerto. El representante del estratega argentino, Cristian Argiz, reveló, días atrás, que el ‘Bichi’ le interesa a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y que ya ha tenido acercamientos con los miembros de la organización para hablar sobre la posibilidad de que asuma las riendas de la ‘tricolor’.

En las últimas horas, Borghi se refirió al tema, en CDF Chile, y despejó dudas. “Cuando uno tiene una ofertas de trabajo, se le da un poder muy específico a una persona para estudiar las de determinados clubes. Yo se lo di a alguien para una opción en Arabia Saudita, y este encargado empezó a ofrecerme por todos lados, cosa que no me gusta. Me llamó y me dijo que existía la posibilidad de llegar a Colombia y le respondí que sí, que para mí es interesante el proyecto”, indicó el estratega.

El argentino dejó entrever que la chance de firmar con la ‘tricolor’ depende de lo que pase con el candidato número uno que tienen los dirigentes de la FCF. “No hay ninguna tentativa, ni diálogos adelantados. Hay que esperar el desenlace de la historia con el profesor Reinaldo Rueda. Yo tengo una experiencia en selección, y eso cuenta. Siguen llegándome ofertas de trabajos, siempre hay posibilidades” , agregó.

En la hoja de vida del ‘Bichi’ figura su paso por el combinado de Chile, entre 2011 y 2012. Sin embargo, sus logros más importantes los consiguió al frente de clubes. En Colo-Colo, se convirtió en referente gracias a los múltiples títulos que conquistó y que, además, le permitieron quedarse con el galardón como mejor entrenador de América en el año 2006. En su país de origen, alcanzó el título del Clausura de 2010 con Argentinos Juniors, equipo en el que también triunfó como futbolista, y tuvo la posibilidad de dirigir a dos de los grandes del continente: Independiente y Boca Juniors.

Borghi también le dedicó elogios a la selección de Colombia, exaltó a sus futbolistas y se refirió a su presente deportivo. “Tienen un buen equipo, que conozco bastante bien. Cuenta con jugadores en los grandes clubes de Europa. Es cierto que no ha comenzado de la mejor manera el camino rumbo a Catar, pro creo que es una selección muy interesante, una selección que me interesa” , concluyó.

Los directivos de la FCF siguen trabajando en la búsqueda del nuevo timonel de la ‘tricolor’ y darle vida al proyecto deportivo que apunta a la clasificación a la Copa del Mundo de 2022 y al título de la Copa América del año entrante. El combinado ‘cafetero’ volverá a competir de manera oficial a finales de marzo de 2021, cuando mida fuerzas con Brasil y Paraguay, en el marco de las fechas cinco y seis de las clasificatorias en Sudamérica; por el momento, se ubica en la séptima casilla, con cuatro puntos.

