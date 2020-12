Médico colombiano de 100 años sobrevivió al COVID-19 y analizó la pandemia

En un panorama donde los adultos mayores de 60 años están dentro de la población más expuesta y vulnerable a sufrir de un contagio o padecer alguna complicación médica por cuenta de las consecuencias del covid-19, un médico colombiano de 100 años demostró que a su edad es posible vencer la enfermedad .

Ni las guerras, ni el conflicto, ni epidemias o contacto con enfermos durante un siglo de vida lograron vencer al hombre, quien en octubre de 2020 lidió contra el coronavirus y logró sobrevivir.

Así lo dio a conocer la médica y periodista de Noticias Caracol, Fernanda Hernández, quien entrevistó al doctor Abel Dueñas Padrón, el protagonista de esta historia.

Parece que los años no afectaran en lo absoluto a este hombre que, tras vivir todo un siglo, estudió medicina, se especializó en salud pública y se dedicó a la academia para ayudar de todas las formas posibles a la sociedad. También es diácono emérito de la arquidiócesis de Bogotá, y dice que su dedicación espiritual ha sido fundamental para mantenerse tan vivo.

Dueñas contó que padeció de covid-19 y se contagió luego de compartir un almuerzo junto a una de sus hijas:

Una vez confirmado su caso como positivo para la enfermedad, el doctor decidió permanecer en casa para recuperarse en compañía de su familia. El aislamiento en su hogar y la salud, que ha conservado durante toda su vida, le permitieron recuperarse en tiempos de emergencia sanitaria.

Para Dueñas, el hecho de tener propósitos en la vida lo ha mantenido activo y saludable física, mental y espiritualmente . Así luce en la actualidad el hombre que, contra todo pronóstico, se mantiene más vivo que muchos durante la pandemia:

Aunque los síntomas fueron empeorando cuando se confirmó su infección, Dueñas decidió manejar la recuperación en su casa junto a su familia. Recibiendo terapias respiratorias, medicamentos y mucho apoyo por parte de sus hijas, se logró levantar y evitó ser un número más dentro de las cifras de fallecidos que ha dejado la pandemia.

Cuando se enteró de su contagio, Dueñas aceptó que contempló la muerte dentro de su panorama de posibilidades. Sin embargo, reconoció que luchar contra este tipo de enfermedades es el primer paso para avanzar. “Pienso que estoy más fuerte que algunos que están en la edad juvenil”, añadió el médico.

Su opinión acerca del coronavirus

El médico se refirió a la pandemia que vive el planeta en estos tiempos y reconoció que la humanidad no está comprendiendo cómo funciona el cuidado propio y el de los demás:

La doctora Fernanda Hernández le preguntó si se vacunaría contra el covid-19, a lo que respondió que “la vacuna es vida”, pues haber vivido más de un siglo no hubiera sido posible sin las vacunas, la buena salud se la debe en parte a ellas .

Lúcido y como si tuviera muchos años menos, Dueñas demostró que aunque los médicos también se enferman, están hechos para servir y ayudar a la gente hasta en las últimas condiciones. Leyendo en su estudio junto a todos sus libros, títulos y reconocimientos, confesó que nació para ayudar:

Yo por ejemplo dije: “no puedo dejarme atropellar por el temor o por el miedo”, sentía que iba a tener un vacío muy grande y que seguramente no iba a sufrir tanto por la enfermedad del virus, sino espiritual y mentalmente. Me he sentido un poco triste porque no he tenido acceso a donde debo ir: <b>luchar por la salud de la gente</b>