Colombia

Las últimas previsiones para Bogotá: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Bogotá)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 24 de junio?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Bogotá.

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en Bogotá es de 56% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 56% en el transcurso del día y del 87% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 21 grados y un mínimo de 11 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 10.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Bogotá

Al encontrarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la capital colombiana cuenta con un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) menciona que Bogotá tiene una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

En el transcurso del día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)
La ciudad de bogotá tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en BogotáClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 23 de junio

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 23 de junio

Devolución automática de saldos a favor en renta 2026: paso a paso para solicitarla ante la Dian

La Dian informó que el mecanismo seguirá vigente en 2026 para personas naturales y algunos responsables de IVA que cumplan los requisitos establecidos

Devolución automática de saldos a favor en renta 2026: paso a paso para solicitarla ante la Dian

Gobierno prorroga por cinco meses el contrato del Fondo Nacional del Café y deja nuevo acuerdo al próximo presidente

Durante las negociaciones se discutieron temas como la autonomía presupuestal, la participación de los comités departamentales, las garantías de compra para los productores y mecanismos para fortalecer la gobernanza y representatividad del sector cafetero

Gobierno prorroga por cinco meses el contrato del Fondo Nacional del Café y deja nuevo acuerdo al próximo presidente

Investigan presunto intento de sicariato en Bucaramanga: dos heridos, entre ellos directivo de la Cámara de Comercio

Los afectados permanecen bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del ataque armado

Investigan presunto intento de sicariato en Bucaramanga: dos heridos, entre ellos directivo de la Cámara de Comercio

“Muy productiva”: De La Espriella y presidente de Panamá hablan de seguridad e inversión

Abelardo De La Espriella y José Raúl Mulino conversaron sobre interconexión eléctrica, crimen organizado, inversión y cooperación bilateral

“Muy productiva”: De La Espriella y presidente de Panamá hablan de seguridad e inversión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Hijo de Shakira se sabe todos los campeones de los Mundiales: la cantante lo puso a prueba

Hijo de Snoop Dogg causó sensación en redes sociales usando la camiseta de la Selección Colombia

Deportes

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

La Selección Colombia clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026: superó a la República Democrática del Congo por 1-0

Luis Díaz fue anulado por el arbitraje: le negaron dos goles en dos minutos

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026