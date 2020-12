Gobierno aclara polémica sobre la vacuna contra el COVID-19 para extranjeros en Colombia

16/09/2020 Coronavirus.- Argentina autoriza el uso de "emergencia" de la vacuna rusa contra la COVID-19. El Ministerio de Salud de Argentina ha aprobado este miércoles el uso de "emergencia" de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V, desarrollada por Rusia, según ha anunciado la propia cartera a través de su cuenta de Twitter. POLITICA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA FIDR

Este miércoles 23 de diciembre, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que la población extranjera residente en Colombia que esté plenamente identificada por la cartera recibirá la vacuna contra el covid-19, sin importar su nacionalidad.

“La población tiene que estar identificada en lo que se llaman bases nominales, donde las personas registran nombre, cédula, EPS, comorbilidades, qué vacuna se le aplicó, qué efectos adversos pudo haber tenido, y se haga toda la evaluación en el caso de que se presenten eventos, hasta llegar a la evaluación por parte del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud IETS, como quedó definido en la nueva Ley de Vacunas”, afirmó el ministro.

Asimismo, el jefe de la cartera de Salud reiteró que si estas personas se encuentran en los grupos priorizados para recibir la vacuna como los mayores de 60 años, los profesionales de la salud o padecen comorbilidades, recibirán la vacuna de AstraZeneca o la de Pfizer para enfrentar esta enfermedad.

Según Ruiz, la población migrante será vacunada dentro del grupo de los 35 millones de personas que recibirán la dosis en el país,

“Es importante aclarar que ellos tendrán las mismas excepciones teniendo en cuenta que habrá algunas a las que no se les podrá aplicar la vacuna como como las mujeres en estado de embarazo, los menores de edad y los que ya resultaron contagiadas”, indicó el funcionario.

Para el caso puntual de la población migrante, el ministro explicó los diferentes grupos que existen, empezando por los extranjeros residentes en Colombia, quienes están identificados en las bases de datos del Ministerio de Salud, y por ende, tienen derecho a la misma cobertura en salud que cualquier ciudadano colombiano.

“En el caso de la población venezolana, registrada como residente ante el gobierno colombiano, son alrededor de 800 mil personas, que están identificadas y con esas personas estaremos en temas de vacunación”, señaló el ministro de Salud.

Respecto a los migrantes transitorios, el jefe de cartera señaló que es una población muy difícil de ubicar, lo que complicaría el proceso de seguimiento después de aplicada la vacuna.

“Existe otra población que es migrante transitoria, que transitan en el país que son muy difíciles de poder ubicar y no están interesadas en detenerse para participar en un plan de vacunación, por lo que será muy difícil hacerle seguimiento desde los servicios de salud”

De igual forma, existe un tercer grupo que es la población pendular, los extranjeros que entran y salen del país.

“A esa población, ni desde el marco legal ni desde las consideraciones técnicas existe una obligación de atenderlos (...) Esas poblaciones no van a ser sujeto activo del programa de vacunación, en la medida que no nos generan inmunidad de rebaño, ya que esas personas volverían inmediatamente a su país de origen, generándonos un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y de no programación”, detalló Ruiz.

Por otro lado, el ministro también se refirió a la composición de la vacuna contra el Covid-19, la cadena de distribución y los mecanismos de contacto para los distintos grupos que la recibirán.

