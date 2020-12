Amparo Grisales reveló detalles de sus encuentros con los ovnis

Actriz colombina - Amparo Grisales. Foto: @agrisales333

Amparo Grisales es reconocida por hablar de cualquier tema sin tapujos. Su experiencia en la vida y en la televisión colombiana la han catalogado como una de las divas de la pantalla chica en el país. Sin embargo, uno de los temas que poco había tocado la actriz es sobre su creencia en los extraterrestres, mucho menos había hablado de sus encuentros con ellos, los cuales, aseguró, han sido dos.

Sin importar que no aparezca a diario en la televisión colombiana, las declaraciones de Amparo Grisales generan tendencia, así como sus apariciones en los medios colombianos. Este año, la actriz ha sido reconocida por sus opiniones políticas y sobre la pandemia, además, por las imágenes que publica en redes sociales presumiendo su figura y por ser portada de la revista ‘Aló'.

Revista Aló

Este lunes, la reconocida colombiana habló en ‘Día a Día’, programa matutino de Caracol Televisión, sobre sus proyectos de este año y cómo ha vivido la pandemia por el coronavirus; sin embargo, una de las declaraciones de Grisales en el programa que llamó la atención de sus seguidores fue que aseguró haber visto ovnis en dos ocasiones.

El primer encuentro, según relató la diva colombiana, fue cuando grababa la telenovela ‘Manuela’, de la cual fue protagonista y fue emitida entre 1975 y 1976. Grisales contó que era un 31 de diciembre y se encontraba en su casa, en ese entonces, la actriz vivía cerca a Monserrate.

“Yo estaba en mi casa un 31 de diciembre con Paula Peña, estaba haciendo ‘Manuela’, mi primera novela, la que me dio a conocer”, aseguró la actriz que, según dijo, en ese entonces tenía 18 años. Agregó que se encontraba en su primer apartamento y toda su familia estaba en Cali pasando las festividades de fin de año.

“Yo vi una nave que venía, se me oscureció el cuarto, había un sol impresionante, se me oscureció y vi una nave gigante, no fue un puntito en el cielo, vi como un jet cuando está decolando, lo vi silencioso, se fue elevando, elevando, y se quedó muchas horas encima de un edificio donde vivían Alí Umar, Pacheco, se quedó haciendo maromas un rato hasta que anocheció”, recordó Grisales.

Amparo Grisales reveló detalles de sus encuentros con los ovnis

Amparo Grisales, además, aseguró que ella desde siempre ha leído mucho sobre la existencia de los extraterretres y ha investigado sobre las apariciones de estos en la Tierra. Destacó que este lunes se iba a presenciar la conjunción entre Saturno y Júpiter, un evento astronómico que no se registra hace más de 800 años y aprovechó para bromear “yo estuve presente en el primero, para los que no me crean”.

La diva colombiana dijo que días después de que ella presenció esa nave sobre los cerros de Monserrate apareció una noticia en el periódico El Tiempo con título ‘Ovnis sobre Bogotá'.

El segundo encuentro que relató la actriz colombiana fue en La Calera, municipio a las afueras de Bogotá. Según Grisales ella se dirigía hacia La Calera con un amigo y los vio en una especie de moto. “Esto no es ciencia ficción. Los vi en La Calera, en una especie de moto, una nave exploradora, estaba amalgamado a ella, ni nos volteó a mirar. Más adelante había otro debajo de un árbol, ellos estaban como explorando, casi nos estrellamos. En La Calera no había nada, no había edificios, no había nada”, recordó y dijo que le había pedido a su amigo que se detuviera, pero este no le hizo caso.

Estas experiencias Grisales ya las había contado en 2019, durante una entrevista en ‘Vicky en Semana’, en ese entonces aseguró que lo que vio en La Calera fue un ‘gris’ lo que ella asegura es una de las especies de los extraterrestres. “Yo me sentí fue feliz, porque yo había leído mucho sobre eso y quería conocerlos”, relató en ese momento, además, agregó que en ambas ocasiones encontraron el pasto quemado donde ella había visto a los seres.

Ante la risa de algunos periodistas, Amparo Grisales, quien varias veces ha asegurado consumir marihuana de manera recreacional, dijo “se los juro que no había fumado nada, y beber tampoco porque yo nunca bebo”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Modelo caleña denunció que no la dejaron ingresar a un restaurante por su manera de vestir

Fuerte polémica: califican de “antiética” decisión del Gobierno de no vacunar a venezolanos irregulares