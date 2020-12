Fuerte polémica: califican de “antiética” decisión del Gobierno de no vacunar a venezolanos irregulares

El 51 % de los migrantes que hay en Colombia son hombres y el otro 49 % mujeres, mientras que por edad, el 24 % de los que han llegado al pa�s son ni�os, ni�as y adolescentes, y el 58 % j�venes entre los 18 y 39 a�os. EFE/Mario Caicedo/Archivo

Con la próxima llegada de las vacunas contra el coronavirus a Colombia, los habitantes del país intentan resolver todas las dudas sobre cómo se distribuirán las dosis, teniendo en cuenta a los venezolanos que han migrado a los territorios colombianos. Este lunes, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, informó que los venezolanos que estén en el país de manera irregular no serán vacunados.

El mandatario explicó en Blu Radio que “quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no (serán vacunados)”, agregó que “la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos”.

Esta aclaración del Presidente generó revuelo en varios líderes de opinión y políticos que no dudaron en lanzar críticas por considerar que esa decisión del Gobierno era “injusta” o “antiética”.

Entre los primeros en reaccionar en contra de las declaraciones del mandatario fue Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de Los Andes, quien aseguró que “no vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico”.

El exministro de Salud agregó que se trata de una “propuesta antiética”, según él, porque “ excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”.

No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico.



Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 21, 2020

Otro que se manifestó en contra de la propuesta fue Juan Camilo Restrepo, exministro del Interior, quien calificó las palabras del Presidente como un “disparate grave”. Según Restrepo, al ser el coronavirus una enfermedad tan contagiosa en el mundo, la vacunación debe ser “tan universal como sea posible. Dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos”.

Las campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas deben ser tan universales como posible. Dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos. El anuncio que no se le dará vacuna a venezolanos no regularizados o sin doble nacionalidad es un disparate grave. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) December 21, 2020

Por su parte, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, comparó al presidente Iván Duque con el “Hitler antijudío” y los llamó “Duque antivenezolano” , porque según él, no vacunar a los venezolanos podría verse como “dejarlos morir masivamente”.

¿Cuál la diferencia entre el Hitler antijudío y el Duque antivenezolano? ¿cuál la diferencia entre matar masivamente y dejar morir masivamente? https://t.co/CbrmpKZ5iv — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2020

La senadora de la bancada de los Decentes, Aída Avella, le preguntó al presidente si estaba “en su juicio” al plantear la propuesta de no vacunar a los migrantes no regularizados. Avello le recordó al mandatario que hay colombianos en el exterior a los que podrían hacerles lo mismo.

¿Presidente @IvanDuque, Ud, está en su juicio?



¿Que los venezolanos no regularizados en el país no tendrán la vacuna?

Acuérdese que hay millones de Colombianos en el extranjero, les harán lo mismo. — Aída Avella E (@AidaAvellaE) December 21, 2020

Por su parte, Adriana Parra, de la fundación Tempus 20 20, dijo a Caracol Radio que los ciudadanos venezolanos deberían tener acceso a la primera dosis, ya que son una “población con alta vulnerabilidad”.

“Es una posición muy grave e incoherente. Es como culparlos de que propagan el virus. Más allá de la solicitud formal antes las autoridades, ellos cumplen con los requisitos de refugiados porque tienen carencia de salud, hambruna y son acreedores de ese derecho”, dijo Parra a la emisora.

Otros líderes de opinión también reaccionaron en contra de la decisión del mandatario:

Dios santo, no puedo creer que esto sea cierto. https://t.co/Uu63ZpF4V9 — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 21, 2020

Una canallada de resonancia internacional la forma en que el gobierno convierte la vacuna en arma de desigualdad y discriminación: es un atentado contra los derechos humanos y a la vez una torpeza: porque, a diferencia del gobierno, el virus no discrimina por nacionalidades. pic.twitter.com/zGQ3ucinsC — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) December 22, 2020

No vacunar a los hermanos venezolanos por un tema de papeles es simplemente un genocidio . — CÉSAR LÓPEZ (@cesarlopezmusic) December 21, 2020

Según información reciente compartida por Migración Colombia, en el país hay radicados casi dos millones de venezolanos; sin embargo, cerca del 55% de ellos no tienen definida su situación migratoria. Las ciudades en las que más se encuentran radicados ciudadanos venezolanos son Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali.

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, explicó que “del total de venezolanos que viven en Colombia 770.246 están en condición de regulares (45 %), mientras que 947.106 están como irregulares (55 %)” . Según esto, casi un millón de venezolanos que viven de forma irregular en el país se quedarían sin ser vacunados.

El presidente Duque, además, dijo que hay casos específicos que se deben abordar, como son aquellas personas que tienen doble nacionalidad. “Esos casos se van a manejar no en función de la nacionalidad porque no le vamos a decir a la gente ‘muéstreme el pasaporte para que entren al programa’ (de vacunación)”, dijo a la emisora.

La explicación del Presidente para estos casos específicos fue que las personas con doble nacionalidad que estén regularizadas, cumplan con los requisitos y estén “dentro de las patologías, las condiciones de preexistencias y la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud”, da los criterios necesarios para que reciban la vacuna en el país.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Preocupación por reclutamiento de menores en Cauca, Huila y Tolima

Alicia Arango deja el Ministerio del Interior y es nombrada embajadora ante la ONU