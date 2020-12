“Ese es el técnico de la Selección”: ‘Bolillo’ Gómez le da el aval a Reinaldo Rueda

Reuters 163

En la presentación de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez como nuevo técnico del Independiente Medellín, equipo que dirigió anteriormente entre 2012 y 2013, se expresó acerca de la polémica búsqueda de un nuevo DT para la Selección Colombia. En la terna, para la cual el mismo Gómez sonaba, destacó a Reinaldo Rueda, el más opcionado para ocupar el cargo.

Según el técnico, quien pasó por la Selección Colombia, señaló que como nación “estamos traicionando nuestro fútbol”. Sin embargo, recalcó que la negociación directa con Rueda es una buena noticia para el cuadro ‘Tricolor’.

“Lo de Reinaldo es excelente. Es un gran técnico. Su preparador físico es excelente y Bernardo Rendín es alumno nuestro. Y ese es el técnico para la Selección. No sé si ya arreglaron o va a venir, pero ese es el técnico. Todo el apoyo para él”, expresó Gómez, sumándose a las voces de apoyo que reafirman la candidatura de Rueda, que acercan cada vez más al vallecaucano a la Selección Colombia.

Sin embargo, a pesar de las voces que afirmaban que era uno de los opcionados, ‘Bolillo’ recalcó que no busca volver a la dirección de la Selección Colombia, cargo que ocupó dos veces y dejó por última vez debido a un escándalo extradeportivo.

“Yo no quiero volver a la Selección Colombia. Yo no supero eso en muchos aspectos. Mi esposa me ha ayudado mucho, me ha protegido, lo mismo que mis amigos”, señaló, en referencia al episodio en el que se registró que el entrenador golpeó a una mujer y trataba al género opuesto de manera despectiva.

Incluso, el ‘Bolillo’ recalcó que no se siente un técnico chapado a la antigua. “El fútbol no cambia. No hay técnicos obsoletos”, expresó el entrenador de 64 años. “Yo no creo que el Maestro Tabárez sea obsoleto, no creo que Pacho Maturana sea obsoleto ni creo que yo sea obsoleto”, indicó acerca de su estilo de juego.

Incluso, se autoelogió al evaluar su trayectoria como seleccionador de países. El entrenador colombiano posee un récord por ser el segundo DT en clasificar a tres selecciones distintas a un Mundial de fútbol. Para esto, logró ingresar a la competencia a las selecciones de Colombia (1998), Ecuador (2002) y Panamá (2018).

“Grandioso que un técnico obsoleto llevara a Panamá a un mundial”, recalcó.

Rueda llegará este viernes a Bogotá

En un acto inesperado, se espera que Reinaldo Rueda, actual técnico de Chile, llegue a Colombia este viernes al mediodía.

“En un principio tenía pensado viajar a Canadá, por asuntos personales; pero se subió a un avión y este mismo viernes llegará a Bogotá para hacerse cargo de la negociación y ser el próximo técnico de la Selección Colombia”, aseguró Titto Pucetti, periodista deportivo, en Blu Radio.

Se espera que, a su llegada, ultime detalles que lo convertirían en técnico de la ‘Tricolor’ antes de que culmine el 2020.

Siga leyendo: Las exigencias de Reinaldo Rueda para dirigir la Selección Colombia

Entre las negociaciones, se conoció en las últimas horas que el vallecaucano tendría algunas exigencias. El diario El Tiempo dijo que su representante, Rommy Abbas, ha estado en diálogos con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para el posible y anticipado regreso del técnico.

La exigencia principal, según Blog Deportivo de Blu Radio, sería trabajar en una renovación generacional, por lo que al parecer pide quedarse hasta el Mundial de 2026 y así encontrar el relevo de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao García y David Ospina. Esto es lo que estaría frenando, principalmente, el cierre de la negociación porque, según el programa radial, le estarían ofreciendo llegar solo hasta las clasificaciones de Catar.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

La historia del actor de ‘Tu Voz Estéreo’ que se robó un carro en Cartagena y acabó con su carrera

Denuncian el asesinato de un líder social en Andes, Antioquia

En riña provocada por la caída de un celular, una mujer de 17 años fue asesinada en Medellín

El Gobierno Nacional busca a 232.839 hogares beneficiarios de ‘Ingreso Solidario’ que no han retirado su apoyo económic