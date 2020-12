La historia del actor de ‘Tu Voz Estéreo’ que se robó un carro en Cartagena y acabó con su carrera

La captura de Mauricio Díaz en Cartagena. Foto: Policía Nacional

En una popular zona turística de la ciudad de Cartagena, cercana al centro histórico, el 18 de noviembre de 2019 ocurrió un hecho insólito que marcó a una familia y terminó con una prometedora carrera actoral. Mauricio Díaz, actor y modelo de 28 años, intimidó a una mujer de 22 años y hurtó su vehículo marca Renault Kwid. Lo que no sabía Díaz era que el hijo de la joven, de 12 años, se encontraba en el asiento trasero.

El actor y modelo, quien ya daba pasos fuertes en su carrera, estaba vinculado con la famosa agencia de modelaje Stock Models & Talent Agency. Además, Díaz había actuado en la serie ‘Tu Voz Estéreo’ y contaba con participaciones en comerciales y en los programas matutinos de Caracol y RCN.

Incluso, en sus perfiles sociales compartió haber participado en la película de Netflix “Pickpockets”, dirigida por Peter Webber. Aparte de su carrera en la actuación, el joven se dedicaba a la administración de empresas.

Sin embargo, unas semanas de descanso en Cartagena pondrían fin a una carrera en el espectáculo que ya comenzaba a dar frutos. En la primera visita del joven a la ciudad costera, después de trabajar en Brasil como modelo, se hospedó con un amigo y asistieron juntos a las fiestas de la Independencia, las cuales se celebran en simultánea al Concurso Nacional de la Belleza.

Después de 15 días en la ciudad, la rumba no cesaba en el grupo de amigos y modelos con el que se frecuentaba el actor oriundo de Arauca. Horas antes del Día de la Independencia de la Heróica, a eso de las 12 del mediodía, Díaz estaba en estado de embriaguez e, incluso, se presume que bajo la influencia de otras sustancias.

“Empecé a tomar mucho, le recibía licor a quien me diera. En una de esas se me volteó el chip. No sé qué pasó. Creo que me drogaron con algo raro”, expresó Díaz, según recogió el diario El Tiempo. El también administrador agregó que el problema fue “disfrutar más de lo debido”.

El actor y sus amigos se encontraban en una tienda en el barrio El Toril, en una zona poco turística y cercana al mercado popular de Bazurto. Según le contó a El Tiempo, al actor le dio un “trastorno” en el cual se sentía perseguido y comenzó a correr en busca de la casa en la que se hospedaba. Con un aspecto que se puede apreciar en la foto de la captura, los transeúntes del sector se asustaron al ver al actor pedir ayuda, en evidente estado de intoxicación.

“La gente no me ayudaba porque en ese momento parecía un habitante de calle, así me veía, como un loco”, apariencia que se reflejaba en su actuar, ya que, antes del hurto que lo haría objetivo de la Policía, el hombre ingresó sin permiso al puesto de copiloto de un automóvil, del cual lo bajaron a gritos.

Hasta que se detuvo en frente de un Renault Kwid último modelo, un automóvil familiar, en el que estaban dos mujeres y un niño. Según el primer reporte, recogido por el diario local El Universal, el hombre intimidó a la conductora con un arma para ingresar al vehículo. Según cuenta el joven, le pidió ayuda en su estado de “trastorno”.

Después de recorrer varias calles, el hombre escuchó la voz de un niño de 12 años que preguntaba por su mamá. “Yo escuché al niño, me sentí mal, ahí como que reaccioné, pero no sabía qué estaba pasando o qué hacía”, narró el actor al diario capitalino.

La captura

Para este momento, ya el hombre se acercaba a Chambacú, barrio cercano al centro de la ciudad amurallada. Las autoridades cerraron el área por medio de un operativo de Plan Candado para poder interceptar al hombre que había secuestrado al menor. Según informan varios medios, al bajarse del automóvil, el hombre se resistió al arresto argumentando ser actor y modelo.

Según las autoridades, el hombre quería escapar por la fuerza. “Su única finalidad era escapar, por lo tanto los agentes tuvieron que usar la fuerza. Dentro del vehículo iba un menor de 12 años en el asiento trasero”, según las autoridades, el niño salió ileso y despertó en medio de la persecución.

“El niño, quien fue atendido por los policías del grupo de protección a la infancia y adolescencia, y entregado a sus padres sano y salvo, narró que en medio de la fuga le preguntó alarmado a su captor por su mamá y el hombre le pidió perdón por lo que estaba haciendo”, explicó un oficial cuando se realizó la captura.

Mauricio se encontraba inestable en el momento y la Policía tuvo que aplicar descargas eléctricas para controlar el comportamiento del actor. “No sabía qué sucedía. Me inyectaban hasta calmantes. Estaba loco. Yo no recuerdo nada de lo que pasó conmigo”, explicó al diario.

En el momento, se le dictó medida de aseguramiento por los delitos de hurto calificado agravado, secuestro y daño en bien ajeno. Al día de hoy, Díaz se encuentra en libertad.

El fin de su carrera

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, Díaz expresa el perjuicio que ha causado en su vida la mediatización del caso de hurto en su contra. “Es una imagen que no es. Que nunca he mostrado y que nunca en mi vida se me ha pasado por la cabeza mostrar. Sé quien soy, sé a donde vengo y a donde voy. Sé cuales son mis proyectos y mi vida. Nunca en mi vida he pasado por una situación como esta. Es traumático para mí”, expresó el actor al medio.

Las agencias con las que trabajaron no volvieron a contratar con el modelo y cada vez que tocaba una puerta, una búsqueda en internet revelaba el amargo episodio. “Quiero que se borre esa parte de mi vida, de ese error, que vean mi talento, que se concentren en mí. Yo quiero que se cierre ese capítulo, que me den la oportunidad. Sigo siendo el ‘pelao’ soñador que llegó de Arauca para trabajar con esmero”, finalizó Díaz para El Tiempo.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Denuncian el asesinato de un líder social en Andes, Antioquia

En riña provocada por la caída de un celular, una mujer de 17 años fue asesinada en Medellín

El Gobierno Nacional busca a 232.839 hogares beneficiarios de ‘Ingreso Solidario’ que no han retirado su apoyo económico

Nuevos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá denuncian cobros por trabajar en esa entidad