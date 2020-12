Interceptaciones de la Fiscalía vincularían a Rodrigo Granda con “colados” en las listas de las Farc ante la JEP

Viviana López Calle, conocida bajo el alias La Patrona, fue capturada el pasado 5 de diciembre en medio de un operativo contra el tráfico de armas. La mujer al parecer sería la pareja sentimental de Rodrigo Granda, conocido como el ‘Canciller de las Farc’.

La Fiscalía le informó al entonces alto comisionado para la paz encargado, Gerson Iván Arias, que Viviana López, es hermana de Horacio López Calle, alias Gafas, cabecilla de una organización dedicada al tráfico de armas y que terminó en las listas de las Farc como integrante de esa guerrilla.

“Cabecilla de una organización dedicada al tráfico de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares y condenado por los delitos de tráfico de armas concierto para delinquir y financiación del terrorismo fue acreditado como miembro de las Farc” , dice el documento de la Fiscalía con fecha 15 de agosto de 2017 al que tuvo acceso Revista Semana.

Con esta captura, las autoridades armaron una teoría según la cual alias Gafas buscó conseguir para su hermana el mismo tratamiento jurídico que él obtuvo; ser incluido en las listas de las Farc y así recibir los beneficios de la Justicia Especial de Paz.

“Mediante prueba técnica se ha determinado igualmente que López Calle ha realizado contactos para que su hermana Viviana López Calle y Alejandro Camacho, capturado en flagrancia en el mes de septiembre del año anterior y condenados por el delito de tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, sean incluidos en el listado de miembros de las FARC y, en consecuencia, reciban el tratamiento jurídico propio de la jurisdicción especial para la paz a pesar de no pertenecer a dicha organización insurgente”, se lee en el documento de la Fiscalía.

La Fiscalía interceptó el número de alias Gafas y pudo corroborar que habría una intermediación de Granda para “colar” a estas personas a las listas y hacerlas pasar como miembros de la extinta guerrilla .

Pero más allá de incluirlos en los listados, el informe de la Fiscalía advierte que el exjefe de la extinta guerrilla incluso habría visitado a López Calle en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, aseguró Semana.

En los audios, Gafas habla con Elizabeth, la que sería su pareja sentimental, y confirma las visitas del excombatiente Rodrigo Granda a la cárcel del Buen Pastor para encontrarse, supuestamente, con Viviana López Calle, en ese “interés” sentimental que advirtió la Fiscalía.

Horacio: Esa enana sí me hace reír mucho.

Elizabeth: ¿Por qué? ¿Y le dijiste?

Horacio: No, ella no sabe nada, lo que pasa es que Granda fue ayer allá a hablar con ella, y entonces como que le está tirando los perros.

Elizabeth: ¿y quién es Granda?

Horacio: El duro de las FARC, ese es el propio negociador de las FARC.

Elizabeth: ¿Verdad?

Horacio: Claro, el que primero llegó a Cuba fue él.

Elizabeth: ¿Rodrigo GRANDA?

Horacio: Claro, yo lo estuve visitando a él en La Dorada con el abogado, fuimos y hablamos con él y con Hárrison y al mes salió para La Habana, Cuba. Ahí llego el helicóptero, lo recogió.

Elizabeth: ¿Y entonces fue allá al Buen Pastor?

Horacio: Sí, ayer a visitar a Viviana.

Elizabeth: ¿A visitar a Viviana?

Horacio: Y ella dizque la llama cada nada.

Elizabeth: No te puedo creer, pero es un viejito.

Horacio: Ese marica tiene como 62 años, ese viejo es muy inteligente y le dijo que en menos de 20 días estaba afuera, que no se preocupara por lo mío que él ya había hablado con la doctora Liliana para la certificación, no… pero ya, ya lo mío está en regla, el mismo el mismo juez le dijo al abogado, “no, ya doctor, no me voy a oponer más ya.

Elizabeth: ¿el séptimo?

Horacio: Sí, le dijo. “Ya doctor no me voy a oponer más en el cierre de la…, no ya tiene los papeles en regla ya”.

Elizabeth: ¡qué felicidad!

Horacio: Entonces el fiscal le dijo al doctor lo que le escribí, “dígale a su cliente… normalmente le voy a decir algo es por curiosidad, ¡cómo es la vida! Le aceptan la casación, le admiten la casación para decir que Luis Horacio no es de esta gente y usted hasta ahorita está peleando que si ya lo certificaron, no doctor.

Elizabeth: Le dijo.

Horacio: Me causa mucha risa eso el fiscal, pero bueno esa es la vida.

Elizabeth: ah, sí.

En uno de los audios también se escucha como alias Gafas advierte que está dentro de la organización y puede beneficiar a más personas.