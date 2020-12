Determinan condena contra hombre implicado en la desaparición y muerte de tres jóvenes en Bogotá en 2017

En la mañana del jueves 17 de diciembre, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá dio a conocer la condena que recibió Fabián Andrés Garzón Hilarión por su participación en la desaparición y muerte de tres adolescentes en la localidad de Usaquén, norte de la ciudad, en febrero de 2017 .

A Garzón la Fiscalía le comprobó su responsabilidad como autor de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y hurto calificado y agravado. Motivo por el que aparte de pagar 43 años y 6 meses de cárcel, el juzgado le impuso una multa de 7.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los antecedentes para determinar la sentencia económica y la privación de la libertad en el centro carcelario obedecen a la participación del implicado en los hechos sucedidos el 22 de febrero de 2017 en el barrio San Cristóbal Norte, cuando tres jóvenes se movilizaban en un vehículo transportando un mercado hacia el barrio Cerro Norte, también de la localidad de Usaquén y posteriormente fueron interceptados para robarles el automóvil.

Diez días después de reportar la desaparición, las verificaciones policiales permitieron dar con el paradero del carro, el cual fue objeto de modificaciones en la matrícula y en la apariencia, además de ser vendido. Posteriormente, se descubrió que los jóvenes fueron retenidos en contra de su voluntad en 2017 y sus cuerpos sin vida fueron abandonados y encontrados en una zona boscosa de Bogotá en 2019 .

Las víctimas identificadas como Juan Esteban Moreno Pachón, Brayan Andrés Montaña Pulido y Henry Mauricio Castillo, todos menores de edad para entonces, fueron encontrados por información de testigos el 3 de mayo de 2019, aunque cuatro días después se logró la plena identificación de los jóvenes.

En 2017 el hecho suscitó indignación y a la vez solidaridad para ayudar a dar con el paradero de los jóvenes:

En diálogo con la emisora colombiana RCN Radio en 2017, Germán Montaña, padre de una de las víctimas, contó que seguían presionando a las autoridades para hacer justicia, pues no comprendían cómo sus hijos acabaron asesinados en algo que en principio fue un robo:

Del mismo modo, Carolina Pachón, madre de otro de los jóvenes asesinados presionó a las autoridades para que este tipo de hechos no volvieran a ocurrir:

Lo que queremos es saber la verdad y que todos aquellos que tuvieron que ver con este triple crimen paguen para que esto no se repita más, porque nuestros hijos ya no los vamos a recuperar con nada, pero ojalá que esto no vuelva a pasar en el país