Video | Periodista denuncia que no ha podido regresar a Colombia por fallos de la app de Migración Colombia

Error en la app de Migración Colombia le está impidiendo regresar de EE.UU a periodista colombiana / (Noticias Caracol).

En la mañana del martes 15 de diciembre, la periodista colombiana María Alejandra Osorio denunció ante Noticias Caracol que, por cuenta de un error en una aplicación móvil está varada en Estados Unidos y no ha podido regresar a Colombia .

Se trata de Check Mig, la plataforma creada por Migración Colombia para agilizar el control migratorio de entradas y salidas de viajeros del país. Esta plataforma funciona mediante una aplicación móvil que suple el formulario que los pasajeros debían llenar en papel, con el objetivo de hacer seguimiento de la pandemia.

La iniciativa en materia de bioseguridad nacional comenzó a implementarse desde septiembre de 2020 y consiste en que de 24 a 1 hora antes del vuelo, cada pasajero debe llenar un formulario con sus datos para para así recibir un certificado legal de ingreso y facilitar su control de emigración , del mismo modo que las autoridades se lo exigen a las aerolíneas al aterrizar en territorio colombiano.

Pues bien, María Alejandra Osorio envió un video denuncia a la sección ‘El Periodista Soy Yo’ de Noticias Caracol, explicando cómo fue que le impidieron subirse a su vuelo con la aerolínea que la traería desde el Aeropuerto de Los Ángeles a Bogotá:

¿Qué dice Migración Colombia al respecto?

De acuerdo con la periodista, la entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le respondió que la aplicación no es gestionada por un ser humano, y que en ese sentido ellos no tienen acceso a la documentación, pues una vez es enviada la confirmación, no hay forma de recuperarla .

La certificación que el gobierno colombiano exige como requisito a los viajeros para ingresar al país aún está pendiente y la ciudadana quedó varada a la espera de recibir la información solicitada.

Osorio indica que la aerolínea no le permitió tomar el vuelo y que intentó llenar varias veces el formulario de la aplicación de Migración Colombia, pero no funcionó, dado que la plataforma le arrojaba el mensaje: ‘usted ya tiene un registro con nosotros, valide su información’ , pero dicho registro y confirmación nunca le llegó:

Para empeorar las cosas, me puse a buscar por internet y me doy cuenta de que no soy la única persona que está viviendo esta situación, que hay otras personas, quizás extranjeros que iban por turismo, y no pudieron viajar, sus vuelos fueron cancelados debido a esto.

De acuerdo con la denunciante, al comprar un nuevo vuelo tras haber perdido el anterior, no recibió la nueva confirmación. “Compré el otro tiquete y no he recibido mi prerregistro de Check Mig, ninguna aerolínea me deja viajar sin cumplir ese requisito”, añadió Osorio.

