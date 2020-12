Video | La actriz de “Terminator” Natalia Reyes denunció que el actor estadounidense Kendrick Sampson fue víctima de abuso policial en Cartagena

El actor estadounidense Kendrick Sampson fue víctima de abuso policial en Cartagena, Colombia.

El video evidencia cómo Kendrick Sampson, actor estadounidense que ha trabajado en series como CSI: Crime Scene Investigation y hace parte como activista del movimiento ‘Blacks lives matter’ -las vidas negras importan-, fue golpeado en su rostro y amenazado con arma de fuego por parte de un policía que, presuntamente, le requirió sus documentos de identificación, mientras estaba en un local comercial en Cartagena, Colombia.

La actriz colombiana, que evidenció el abuso por parte de los uniformados, catalogó los hechos de “brutalidad policiaca” ; aseguró la protagonista de “Terminator” que a su amigo no solo lo golpearon, sino que también lo “manosearon”.

En el video pueden verse dos policías que abordan a dos hombres en un local comercial. Se observa que los hombres tienen lo que parecen ser sus documentos en las manos sin oponer resistencia; sin embargo, repentinamente, uno de los policías golpea en la cara a uno de los detenidos, quien retrocede, mientras el uniformado saca y carga su arma de dotación, ante la mirada del otro uniformado, quien no hace nada. Finalmente, de acuerdo con el video compartido por la actriz, el hombre es esposado y retirado del lugar junto a su acoompañante.

“No solo porque sea él y sea mi amigo, sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está́ cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia, llevarlo a una estación, no querer devolverle su identificación y para rematar querer ponerle un comparendo por desacato?. ¿Hasta cuándo? ¿Y si no lo hubieran grabado? Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza”, denunció Reyes en su publicación.

Denuncia de abuso de policía por la actriz Natalia Reyes. @nataliareyesg

Por su parte, Sampson detalló que, durante lo que calificó como abuso de autoridad por parte de los uniformados, le bajaron la ropa interior agresivamente, lo golpearon fuerte, varias veces, en sus brazos; le propinaron un golpe en la mandíbula, lo amenazaron con un arma de fuego y lo esposaron, para exponerlo en las calles como si fuera un delincuente. “ A los colombianos de raza negra eso les pasa muy seguido” , indicó el actor.

De acuerdo con las primeras informaciones, la versión de los oficiales es que el actor se resistió al operativo policial y trató de buscar algo en su bolso, por lo cual los uniformados se vieron obligados a reducirlo.

