Colombia

Ministerio de Transporte definió los requisitos mínimos de seguridad, registro y lámina visible para patinetas y bicicletas eléctricas

La propuesta publicada restringe el tránsito recreativo en zonas peatonales, fija límites de velocidad y prohíbe maniobras acrobáticas en vías abiertas

Guardar
Google icon

Solo bicicletas eléctricas que cumplan requisitos de seguridad podrán circular fuera del perímetro urbano, con una velocidad máxima de 40 km/h - crédito Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, presentó a la ciudadanía el proyecto de resolución que regula por primera vez en Colombia la circulación de vehículos de micromovilidad y vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

La iniciativa busca establecer reglas claras para el uso de patinetas eléctricas, scooters, monociclos y bicicletas eléctricas, promoviendo una movilidad más sostenible y segura en las ciudades del país. El periodo de observaciones finalizará el 28 de mayo.

PUBLICIDAD

Clasificación y definición de vehículos de micromovilidad

La nueva regulación clasifica los vehículos de movilidad personal (VMP) como aquellos impulsados por motores eléctricos o híbridos, diseñados para el transporte individual en entornos urbanos. Incluye patinetas eléctricas, scooters, monociclos y bicicletas eléctricas, entre otros.

Todos los vehículos de micromovilidad deberán portar lámmina visible con código de identificación a través del RUNT desde enero de 2029 - crédito Secretaría de Movilida - crédito Carlos Ortega/EFE
Todos los vehículos de micromovilidad deberán portar lámmina visible con código de identificación a través del RUNT desde enero de 2029 - crédito Secretaría de Movilida - crédito Carlos Ortega/EFE

La norma también contempla los Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (Velmpu), que podrán circular tanto en el perímetro urbano como, bajo ciertas condiciones, fuera de este. Según el Ministerio de Transporte, el objetivo es “proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, respondiendo a una realidad que ya está presente en las calles de Colombia.

PUBLICIDAD

Condiciones mínimas de seguridad para circulación

El proyecto establece requisitos mínimos de seguridad activa que deben cumplir todos los VMP para ser válidos en el territorio nacional:

  • Sistema de frenado delantero y trasero.
  • Iluminación frontal blanca y luz de freno roja.
  • Elementos reflectivos laterales y posteriores para mejorar la visibilidad.
  • Señal acústica de advertencia (timbre o bocina).
  • Visualizador fijo o empotrado que indique nivel de batería y velocidad.
  • Luz direccional para señalizar cambios de dirección.
  • Limitador de velocidad no manipulable.
  • Sistema de protección contra manipulaciones técnicas.

Estas disposiciones se mantendrán vigentes hasta que se expidan reglamentaciones técnicas más específicas para cada tipo de vehículo.

La exclusión de motos eléctricas, ciclomotores y patinetas eléctricas responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial en 14 localidades - crédito Secretaría de Movilidad
La regulación exige el uso obligatorio de casco certificado y chaleco retrorreflectivo para conductores de vehículos eléctricos urbanos - crédito Secretaría de Movilidad

Elementos de protección obligatorios para conductores

Todos los conductores de VMP deberán usar:

  • Casco certificado, acorde con las especificaciones técnicas definidas en la Resolución 1080 de 2019 del Ministerio de Transporte.
  • Chaleco retrorreflectivo entre las 6:00 p. m., y las 6:00 a. m., que debe portarse como prenda más externa y estar completamente visible.

Restricciones de uso y condiciones de operación

El proyecto limita el uso recreativo o deportivo de VMP en infraestructura peatonal —como andenes y aceras— e impide la realización de maniobras acrobáticas o de exhibición en vías abiertas al tránsito vehicular, salvo que se trate de espacios cerrados o destinados específicamente a actividades deportivas o recreativas.

La velocidad máxima permitida para VMP será de 25 km/h en vías recreativas como ciclovías. Las autoridades de tránsito podrán restringir, suspender o condicionar su uso en situaciones que impliquen riesgos para la seguridad vial o el orden público.

Para los Velmpu, fuera del perímetro urbano solo podrán circular bicicletas eléctricas que cumplan con las condiciones de seguridad activa señaladas. La velocidad máxima permitida en estas zonas será de 40 km/h, y se prohíbe el tránsito por túneles, viaductos, vías férreas, vías con límite superior a 80 km/h, o aquellas restringidas por las autoridades.

El proyecto clasifica los vehículos de movilidad personal y los eléctricos livianos destinados al transporte urbano sostenible - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El proyecto clasifica los vehículos de movilidad personal y los eléctricos livianos destinados al transporte urbano sostenible - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sistema de identificación y fecha de implementación

Uno de los avances más significativos es la implementación de un sistema de identificación para los VMP a través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Cada vehículo deberá portar una lámina visible con un código único de identificación y datos técnicos, asignados tras el cargue de información por el fabricante, ensamblador, importador o propietario en el sistema Runt.

La disposición será obligatoria a partir del 1 de enero de 2029. Desde esa fecha, quedará prohibida la circulación por vías públicas o privadas abiertas al público de vehículos que no cuenten con la respectiva lámina de identificación.

El sistema permitirá individualizar, registrar y controlar el parque vehicular de micromovilidad, facilitando la gestión de la seguridad vial. Para los vehículos que hayan ingresado al país antes de la entrada en vigor de la norma, los propietarios deberán solicitar el cargue de información en el Runt, presentando:

La normativa elimina la exigencia de licencias, Soat y matrículas para bicicletas y patinetas eléctricas - crédito Secretaría de Movilidad
Se prohíbe el uso recreativo o deportivo de vehículos de micromovilidad en andenes y aceras, y se limita la velocidad máxima a 25 km/h en ciclovías - crédito Secretaría de Movilidad
  • Ficha técnica
  • Manual de usuario o certificación del fabricante o importador
  • Detallando características como:
    • Marca
    • Modelo, versión
    • Número de serie
    • Tipo de motor
    • Potencia
    • Velocidad máxima
    • Peso
    • Batería
    • Sistemas de protección.

Gestión ambiental y responsabilidad de usuarios

El proyecto también exige que la gestión de baterías y llantas usadas de estos vehículos se ajuste a las normas que emita el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, promoviendo la sostenibilidad y el adecuado manejo de residuos tecnológicos.

Las autoridades territoriales podrán regular aspectos adicionales según las necesidades locales, pero deben atenerse a la regulación nacional como piso mínimo. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, subrayó:

“Colombia necesitaba reglas claras frente a una realidad que ya está en las calles. Por eso hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”.

Temas Relacionados

Patinetas y bicicletas eléctricasMicromovilidad UrbanaRegulación VehicularMinisterio de TransporteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo acceder a Alianza Medellín Cero Hambre: 263 mujeres líderes para combatir la inseguridad alimentaria

La iniciativa ya cuenta con 263 mujeres voluntarias y ha beneficiado a más de 45.000 familias con ayudas alimentarias en sectores vulnerables de la ciudad

Cómo acceder a Alianza Medellín Cero Hambre: 263 mujeres líderes para combatir la inseguridad alimentaria

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, uso a Ronaldo

El nuevo videoclip de la cantante del himno del Mundial 2026 desató todo tipo de interpretaciones sobre mensajes personales ocultos en el éxito y que estarían ligados a su pasado con el exjugador español, padre de sus hijos

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, uso a Ronaldo

Intereses de los créditos de vivienda y otros préstamos de los bancos subirían luego de las elecciones presidenciales: esta es la razón

Ante la cercanía de los comicios y las tensiones con el Ejecutivo, la próxima decisión del Banco de la República sobre las tasas de interés evidenciará la firmeza institucional para esquivar eventuales interferencias del Gobierno Petro

Intereses de los créditos de vivienda y otros préstamos de los bancos subirían luego de las elecciones presidenciales: esta es la razón

Resultados Lotería de Santander de este 15 de mayo: premio mayor y todos los secos millonarios

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander de este 15 de mayo: premio mayor y todos los secos millonarios

Campaña de Paloma Valencia advirtió sobre casos de suplantación, divulgación de información falsa y actividad inusual en las redes sociales

La senadora del Centro Democrático denunció ante la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral amenazas, acoso y violencia política de género en las plataformas digitales y aprovechó para invitar a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a no compartir información personal en enlaces no verificados

Campaña de Paloma Valencia advirtió sobre casos de suplantación, divulgación de información falsa y actividad inusual en las redes sociales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

ENTRETENIMIENTO

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, uso a Ronaldo

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, uso a Ronaldo

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

Deportes

Así funciona la Fundación Carlos Cuesta, jugador de la selección Colombia, del Chocó a la Copa del Mundo 2026

Así funciona la Fundación Carlos Cuesta, jugador de la selección Colombia, del Chocó a la Copa del Mundo 2026

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014