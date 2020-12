Las mujeres en Colombia no están seguras: feminicidios aumentaron un 9% en 2020

Si algo ha demostrado 2020 es que las mujeres no están seguras en sus hogares. Para algunas, el año transcurrió en medio de un dilema: salir de casa y arriesgarse al contagio del covid-19 o guardar la cuarentena y someterse a ser violentadas. Incluso, en el peor de los casos podían morir a manos de sus atacantes.

Esta situación fue prevista desde el inicio de la pandemia. En abril, la representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes, explicó que “los impactos de las epidemias acentúan las desigualdades de género y el riesgo de violencia se incrementa en espacios de aislamiento”, sin embargo la alerta no evitó el desenlace fatal. Según el Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista, 5 98 mujeres colombianas han muerto de enero a noviembre victimas de feminicidios. Esta situación dejó al menos a 198 menores huérfanos y en el momento en el que se cometió el delito, 12 de las mujeres estaban embarazadas.

La organización reveló que esta cifra indica un incremento del 9,4% en este tipo de delito en comparación con 2019. Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio, afirmó que la mayoría de casos se presentaron en septiembre, cuando se registraron 86 feminicidios y 25 feminicidios en grado de tentativa, es decir, que las mujeres no murieron pero quedaron en un estado de salud delicado. Según la vocera, esta es la cifra más alta registrada en un mes desde que se creó la Red en 2017.

Los departamentos en los que más se registran feminicidios son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y la capital nacional, Bogotá. De igual forma, la organización aclaró que no tiene reportes de casos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero no es seguro que no se haya presentado este delito, sino que la falta de registro se puede deber a que no fueron denunciados.

Lea: Arrecia la violencia contra la mujer en Barranquilla

Aunque se sabe que los principales victimarios son sicarios, bandas narco-mafiosas, compañero y excompañeros sentimentales de las mujeres asesinadas, menos del 10 por ciento de los feminicidios que han ocurrido este año se han esclarecido completamente, según informó el sitio ‘No Es Hora De Callar’, iniciativa de la periodista Jineth Bedoya.

Estos casos no solo han acabado con la vida de mujeres adultas colombianas. 51 niñas y adolescentes han muerto y la la Red Feminista Antimilitarista aseguró que esto demuestra una decadencia dela sociedad muy fuerte.

“El feminicidio de niñas es un fenómeno recurrente en el país, donde concurre con frecuencia la violencia sexual. Este acto de poder y discriminación hacia las niñas, <b>enciende alarma para la sociedad colombiana, porque asiste a una extensión de la violencia contra las niñas,</b> que implica entre otras consecuencias el desvalor como humanidad. La protección, el cuidado de la vida no se encuentra en el centro de la sociedad colombiana” - se lee en el informe.

Así mismo, 13 mujeres trans fueron víctimas de feminicidios y al menos 28 casos involucran a mujeres migrantes venezolanas que habitan en Colombia. Esto ejemplifica cómo las mujeres pueden ser doblemente violentadas.

Cabe aclarar que la Red Feminista Antimilitarista basa sus estudios en noticias de medios de comunicación nacionales, locales y comunitario y aseguró que el gobierno no tiene un reporte confiable de los casos de feminicidios. La organización denunció que las autoridades nacionales ni siquiera tienen en cuenta los protocolos internacionales para investigar y hacerle seguimiento a delitos de esta naturaleza.

La violencia de género se disparó en el país

Desde el inicio de la cuarentena, el 25 de marzo, y hasta el 10 de septiembre de este año, las llamadas por violencia de género crecieron un 121,7 %. Durante 2019 la cifra registrada fue de 6561 llamadas mientras que solo en este periodo se recibieron 14.545 llamadas, según la organización Sisma Mujer.

Además, según el informe ‘Ranking PAR de Equidad de Género LATAM 2020’ realizado por la firma Aequales, el acoso a las mujeres también se dio por medios virtuales. En el país el 60 por ciento de las mujeres entre los 18 y 40 años son acosadas a través de internet. Esta cifra se disparó gracias al teletrabajo, ya que las relaciones tuvieron que entablarse a través de canales virtuales y muchos aprovecharon para enviar contenidos inapropiados por ese medio.

Le puede interesar:

Comisión de Acusaciones citó al expresidente de la Corte José Luis Barceló, por la supuesta “chuzada” accidental contra Álvaro Uribe