La final entre Santa Fe y América se jugarán sin público en las tribunas

Tras conocer a los dos clubes que disputarán las finales de la Liga BetPlay Dimayor 2020, los dirigentes de América de Cali e Independiente Santa Fe alzaron peticiones para tener un aforo reducido de público en las tribunas de los estadios Pascual Guerrero de Cali y El Campín de Bogotá.

Sin embargo, tales solicitudes han sido objeto de discusión recientemente, en medio del pronunciamiento del Gobierno Nacional y del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien desacreditó la propuesta argumentando que no se debe jugar con candela.

A través de su cuenta de Twitter el funcionario público escribió:

La final con hinchas es convertirla en un juego con la muerte. El virus está vivo y la irresponsabilidad es otra pandemia. Las alcaldías de Bogotá y Cali, así como la Dimayor, no deben jugar con candela o asumirán las consecuencias. Fútbol sí, pero seguro

Los partidos de las finales de ida y vuelta para definir al campeón 2020 del torneo colombiano se llevarán a cabo los domingos 20 y 27 de diciembre. Teniendo esto en cuenta, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, descartó por completo la posibilidad de que asista público a los juegos que quedan de la temporada .

En entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de la emisora Blu Radio, Lucena desaprobó contundentemente la asistencia de hinchas en los estadios por el comportamiento de la pandemia a final de año en Cali y Bogotá:

Lo que se está viendo en Cali y en Bogotá no nos permite, no solo el ingreso de personas al estadio, sino que también hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en los alrededores, el Gobierno en este momento no ve viable esa posibilidad