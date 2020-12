Desaparecen dos menores en Bogotá y Tolima

La última vez que vieron a María Paula Chávez salía de un conjunto residencial en el barrio Belmira, en el norte de Bogotá. Foto: Archivo de la familia de la menor.

Por petición de la familia de la menor, la Policía Metropolitana de Bogotá está solicitando a la ciudadanía brindar información para dar con el paradero de María Paula Chávez Villamizar, una menor de 12 años de la que sus allegados no tienen noticias desde el pasado martes 15 de diciembre en la noche.

Entre los rasgos particulares de la preadolescente están que su estatura es de 1,58 metros, su color de piel es blanca y su contextura corporal es delgada. Tiene el cabello negro, largo y ondulado. También utiliza gafas de montura redonda y el color de los ojos es negro.

La última vez que se le vio, salió de un conjunto residencial en la calle 143 con carrera 9ª, en el barrio Belmira de la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana. En un video de una cámara de seguridad se ve cuando la menor abre la puerta principal de la portería de la edificación y sale.

En ese último registro se ve que la preadolescente llevaba un morral gris y que vestía unos leggins de color gris, chaqueta negra y botas del mismo color.

La última vez que vieron a María Paula Chávez salía de un conjunto residencial en el barrio Belmira, en el norte de Bogotá.

Los familiares solicitaron a las autoridades hacer públicos los datos de la menor con el fin de que los ciudadanos puedan brindar información de la ubicación de la niña de 12 años a través de la línea de atención de emergencias de Bogotá 123, la línea 112 de emergencias de la Policía, la 165 del Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Policía, o a la 122 que corresponde al del Centro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Metropolitana de Bogotá viene trabajando en la búsqueda y localización de la menor desde la misma noche del martes y esperan dar pronto con su paradero.

Otra menor de 15 años desapareció desde el 10 de diciembre

Entre tanto, familiares de una adolescente de 15 años denunciaron su desaparición en El Espinal (Tolima), en el centro del país.

La menor se llama Geraldín Lozano y desde el pasado jueves 10 de diciembre no se tienen noticias de ella.

Según informó a la revista Semana el tío de la adolescente, John Jairo Lozano, su familiar adolescente salió en la madrugada de su casa en el municipio tolimense, ante la repentina desaparición los padres y sus allegados comenzaron a publicar en redes sociales sobre el hecho.

Familiares de Geraldín Lozano la buscan desde el pasado jueves 10 de diciembre. Temen que la menor sea víctima de una red de explotación de menores. Foto: Archivo de la familia de la menor.

A uno de los anuncios respondió otra menor de 13 años que les dijo ella había estado con Geraldín Lozano en la madrugada y que a ellas las amenazaron con armas blancas para que se subieran a una camioneta. No obstante, esta adolescente forcejeó con quienes serían captores y fue arrojada del vehículo en el sector de La Tambora, en El Espinal.

Esto conllevó a que los familiares volvieran a reportar de la desaparición de Geraldín en las redes sociales, y para esta ocasión supuestamente la misma adolescente les contestó a su tío que se encontraba bien y que retiraran las publicaciones que habían hecho de su desaparición en las redes sociales.

Sin embargo, el familiar le aseguró a Semana que no creía en esta versión porque la adolescente uso varias palabras que no forman parte de sus expresiones. Como ellos no han dejado de hacer publicaciones, el padre de Geraldín recibió una llamada de su hija en la que ella le reiteraba que se había ido por su propia voluntad, que estaba en Ibagué (Tolima) y que quitaran las publicaciones en redes sociales.

Pero de nuevo esto no convence a los allegados de la menor de edad, ya que encontraron que el número celular del que realizó la llamada se ubicaba en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El tío además manifestó en Semana que teme que a Geraldine la quieran sacar del país y esté siendo víctima de una red de explotación de menores.

Para este caso también están dispuestas las líneas de contacto con las autoridades para quien pueda dar información del paradero de esta adolescente.

También le puede interesar:

Cali tendrá su primer búnker de fiscalía para 2021

Código Electoral pasaría a sesiones extraordinarias en el Congreso