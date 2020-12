Corte Suprema niega la casa por cárcel para Eduardo Pulgar

La Corte Suprema de Justicia negó este martes, 15 de diciembre, un recurso que había interpuesto la defensa del suspendido senador Eduardo Pulgar para que obtuviera el beneficio de casa por cárcel.

El abogado de Pulgar, Jaime Granados, había señalado que el político estaba en un estado de salud delicado “que lo hace propenso a múltiples y graves enfermedades y se le permita someterse a la medida de aseguramiento en un lugar que no ponga en peligro su vida”.

Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal determinó que el exsenador “no está en condición de grave enfermedad”. Para la institución, el suspendido congresista tiene afecciones de salud pero pueden ser manejadas en establecimiento carcelario.

La Corte acogió el dictamen y concluyó que si bien el político se encuentra enfermo, su condición no le impide estar detenido en una cárcel.

Esta decisión significa que Pulgar seguirá preso en La Picota, cárcel a la que fue trasladado el 5 de diciembre y en la que fue reseñado.

Congreso de Colombia suspende al senador Eduardo Pulgar

Este mismo martes, la plenaria del Senado de Colombia aprobó la suspensión del senador Eduardo Pulgar. Con 64 votos a favor y 0 en contra fue aprobado el informe de la Comisión de Ética que solicitaba la suspensión del congresista, acusado de intentar sobornar a un juez de la República para favorecer a un conocido para quedarse con la dirección de la Universidad de Barranquilla.

Al suspendido congresista Pulgar, quien curiosamente hizo parte de esta dependencia del Senado, se le dictó el pasado 1 de diciembre orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia y le fue suspendida su militancia del partido de la U.

Luego de esta decisión, Eduardo Pulgar deberá afrontar la investigación por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y delitos contra la participación democrática fuera de condición de parlamentario.

Investigación por presunto soborno a un juez

En julio de este año el periodista Daniel Coronell reveló que un día del año 2017 en ese entonces Eduardo Pulgar en su primer periodo como senador invitó a su casa al entonces juez municipal de Usiacurí, en el departamento de Atlántico, Andrés Rodríguez Cáez.

La reunión se dio bajo ciertas sospechas por parte del juez que decidió grabar el encuentro. Coronell en ese primera columna reveló parte del audio en el que se escucha al senador Pulgar hacer una propuesta:

No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad... Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy, pero lo ideal es que no vayan a decir nada.