Robo de datos por internet aumentó 161% durante 2020 en Colombia

En lo que va del año, las estafas por medio de la web han aumentado de forma significativa, presentando un 161% de incremento, pues según las autoridades, las denuncias por violación o robo de datos personales pasaron de 3.277 en 2019 a 8.554 en 2020.

“La suplantación de sitios web es la modalidad más común a través de la cual los ciberdelincuentes crean portales falsos para capturar datos personales o para realizar compras ficticias, exigiendo adelantos del 50% del dinero”, manifestó coronel Luis Atuesta, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional.

Asimismo, Atuesta señaló que las denuncias por este tipo de delito han aumentado en un 313%. En 2019 las autoridades recibieron 1.224 y en 2020 han sido reportados 5.051 casos.

“Las estafas a través de compra de productos han crecido un 20% directamente relacionada a esta modalidad”, afirmó el jefe del Centro Cibernético de la Policía.

Según cifras de la Dijin de la Policía, en 2018 se presentaron 12.580 casos de hurtos financieros por medios informáticos, la mayoría por clonación de tarjetas. Esta cifra tuvo una disminución frente a 2019, cuando se registraron 11.993 casos.

Respecto a la denuncias de acceso abusivo a un sistema informático, durante 2018 llegaron 3.076 casos, cifra que aumentó en 2019, año en el que se presentaron 3.641 denuncias.

En el caso de los datos de violación de datos personales por medios digitales disminuyeron, pues en 2018 hubo 3.424 denuncias y en 2019 3.363.

Cinco consejos de ciberseguridad para no exponerse en la red

Contraseñas seguras

Aunque en muchas páginas ya es requisito, hay que procurar tener claves seguras en cualquier plataforma: claves que incluyan caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas y números intercalados.

Por otro lado, los expertos recomiendan no utilizar la misma clave en varias plataformas, pues no todas las páginas tienen el mismo nivel de seguridad.

Proteger la red personal de posibles intrusos

Los ‘routers’ modernos tienen buenos niveles de seguridad, pero mucha gente olvida cambiar las contraseñas que vienen predeterminadas de fábrica, lo que le da a los ciberdelincuentes una puerta de entrada a todos los dispositivos de su red, bien para robar información valiosa o bien para utilizar sus equipos con fines oscuros.

Los organismos oficiales no piden datos a los usuarios vía correo electrónico

Las entidades oficiales, bien sea bancarias o estatales, no deben pedir nunca los datos personales por medio de un mensaje electrónico, mucho menos con un cuestionario externo o con un sencillo “responder aquí”. El correo solo suele utilizarse para campañas de publicidad o para ofrecer información.

Tratar con cuidado los datos sensibles

A la hora de trabajar o de compartir información sensible hay que tener especial cuidado en la red. Para empezar, muchas empresas sugieren usar chats internos o exclusivos y, en caso de no tenerlos, compartir la información mediante archivos PDF y no directamente copiada como mensaje. También recomiendan no hacer copias, si no es necesario, de información de trabajadores, clientes o de la actividad profesional de una persona.

‘Fake news’

Muchos estafadores digitales se esconden tras noticias falsas o publicidades engañosas que difunden tanto en redes sociales como vía ‘e-mail’ para redirigirnos a una dirección maliciosa. Por eso, antes de compartir cualquier enlace o contenido hay que revisar que sus fuentes sean fiables.

