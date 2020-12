La reveladora foto de Carla Giraldo que revoluciona a sus fans

Los seguidores de Carla Giraldo volvieron a quedarse sin aliento por cuenta de una nueva foto publicada por la actriz y empresaria paisa.

Giraldo, que nunca le ha tenido miedo al qué dirán, publicó una foto muy sensual en Instagram , donde reúne más de un millón de seguidores, en la que posa de espalda y sin ropa interior. Según la imagen, Giraldo solo estaría usando accesorios de lencería de color negro. Nada más.





A dos horas de la publicación, la foto ya tiene más de 110.000 “me gusta” y miles de comentarios. “¡Virgen santísima! Hermosa”, “Me morí”, se lee en algunos de los mensajes. Otras actrices, amigas de Giraldo, también la han molestado en la publicación diciéndole que se tape y agregan emoticones con caras riendo y fuegos.

Los fans de la actriz están felices admirando la foto y esperan que Instagram no censure la imagen ya que la red social tiende a vetar las publicaciones en las que detecta algún tipo de desnudez.

En algunas entrevistas, Giraldo ha asegurado que no tiene problema en mostrar su cuerpo y que, por el contrario, le gustan este tipo de fotos, pues se siente muy sexy. Por esto es que esta no es la primera foto de la actriz que logra encender las redes. Últimamente, la actriz y empresaria ha compartido otras fotos usando lencería, que también se han vuelto virales.

Siga leyendo: Atención: la Cancillería activa plan de contingencia para emitir pasaportes

La última publicación de este estilo la hizo el pasado 3 de diciembre y también se le ve posando en lencería negra, con el cabello suelto y un poco de luz iluminando la mitad de su rostro.

Carla Giraldo esconocida por ser una de las mujeres más bellas de Colombia. La actriz es recordada principalmente por su actuación en ‘Las Muñecas de la Mafia’, la exitosa novela de Caracol. Desde entonces, sus seguidores esperan volverla a ver un una producción nacional a diario.

Los desnudos de Giraldo

En una entrevista que concedió la actriz al programa “Lo sé todo” del Canal 1, mencionó que ella siempre se ha caracterizado por haberse “empelotado”, y fue una de las que causó mayor revuelo en el país por su desnudo en la revista Soho, una de las ediciones más recordadas por el público.

En el 2018 también fue la portada de la revista Don Juan, en una edición que la revista catalogó como feminista, en la que Giraldo protagonizó algunas fotografías en ropa interior y con camisas blancas que llevaban estampado un topless que simula un falso desnudo, con el que la revista buscaba rendir un homenaje a importantes promotoras en la lucha del feminismo.

En la entrevista a “Lo sé todo”, la actriz mencionó que no la han contratado últimamente en producciones porque le han mencionado que está gorda o porque tiene kilos demás para interpretar a los personajes a los que se ha postulado.

“Han sido super crueles, conmigo también han barrido el piso. No crean que conmigo todo ha sido bonito y a mí me dan personajes cada vez que quiero. Acá cuesta. En ocasiones me he sentido discriminada por a veces estar bien conmigo misma”, aseguró Giraldo al programa del Canal 1.

En esta entrevista también mencionó que las redes son una cuestión complicada, porque las personas hacen comentarios despectivos de su figura con respecto a su peso y que ella no entiende la razón de estas manifestaciones.

Le puede interesar:

Paola Turbay pide ayuda tras confirmar que su padre tiene COVID-19