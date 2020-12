Capturan a los presuntos responsables del secuestro de Natalia Salazar en agosto en Cali

Fiscalía

Este martes se conoció que el Gaula de la Policía del Valle del Cauca junto al Ejército y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cinco hombres que pertenecían a la banda Los Express. Estos serían los secuestradores de la adolescente Natalia Salazar, quien fue retenida por cinco días en agosto.

La banda operaba en Cali y Jamundí. Por la liberación de la joven se exigían casi 400 millones de pesos.

Las autoridades, citadas por El País de Cali, afirmaron que los secuestradores operaban con una modalidad en la que ofrecían ofertas de empleo y cuando las personas llegaban al punto de encuentro, las secuestraban para extorsionar a sus familias.

La estudiante de Economía y Negocios Internacionales fue vista por última vez en el barrio Ciudad Pacífica, al sur de la capital del Valle, en la mañana del 17 de agosto, después de que la noche anterior asistiera a una reunión de cumpleaños de una amiga suya. Posteriormente, el 17 de agosto en la mañana la joven llamó a su madre para avisarle que se movilizaría en su carro hacia la casa, en el barrio la Flora, al norte de la ciudad, pero no llegó.

Después de varias llamadas y de insistirle a sus amigos, su familia empezó una campaña en redes sociales para encontrarla. Igualmente le comunicaron a las autoridades.

Días después, reporta El País de Cali, se encontró en un parque al sur de la ciudad, el reloj digital que llevaba Natalia y, después, su carro color blanco apareció en el barrio Villa del Lago, al oriente de Cali. En ese momento la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos a la persona que diera información que ayudara a localizar a la universitaria.

Finalmente la joven fue rescatada por el Gaula de la Policía y en sus primeras declaraciones dijo que sus secuestradores “eran gente encapuchada, nunca se dejaban ver. No sé cómo me cogieron, cómo llegaron a mí, pero ese día fue horrendo y me llevaron a un lugar que tampoco sé porque era muy oscuro”. Salazar agregó que nunca fueron “irrespetuosos” con ella y que le daban las tres comidas del día. Confesó que en el momento del secuestro la estaban esperando en su carro.

Momento en que el CTI de la Fiscalía recibe a Natalia en su liberación. CTI Fiscalía

Salazar contó que para liberarla los captores la vendaron y le dijeron que se tenía que alistar. “Ya después me dejaron en la calle y yo cogí un taxi para mi casa”.

En su momento, el secretario de Seguridad de Cali afirmó que la liberación se dio por la presión que el Gaula y el CTI de la Fiscalía estaban ejerciendo sobre los captores. “Lograron interceptaciones, un seguimiento finamente planificado en el ánimo de identificar el lugar de ubicación de Natalia”, dijo Rojas sobre la labor de inteligencia que se adelantó.

Esto se dio, al parecer, gracias a un video que enviaron los responsables del hecho a la familia de Natalia, en la que les exigían 90.000 euros para dejarla en libertad, pero después bajaron la cifra a 20 millones de pesos, reporta un comunicado que emitieron las autoridades en ese momento. En ese mismo documento, reporta El Tiempo, se explicó que la Fiscalía dispuso de diferentes técnicas de policía judicial como búsqueda de datos, verificación de accesos públicos y análisis de las evidencias encontradas en el vehículo de la mujer hallado abandonado a pocas cuadras de la vivienda en la que estuvo reunida en un acto social el pasado fin de semana, en la vía que de Cali conduce al Jamundí (Valle del Cauca)”.