Iván Mejía arremetió contra la dirigencia de Millonarios

Independiente Santa Fe avanzó al duelo definitivo de la Liga BetPlay Dimayor, luego de vencer en la serie de semifinales a La Equidad. El logro despertó la algarabía de los aficionados ‘cardenales’, quienes se ilusionan con la décima estrella, y los halagos de los periodistas deportivos; uno de los que se pronunció fue Iván Mejía Álvarez , quien aprovechó para enviarle un dardo a la dirigencia de Millonarios.

“El arrogante Serpa trató a Santa Fe de equipo de garaje. Los rojos disputan la final, tanto en hombres como en damas. El otro juega la Liguilla de perdedores. Un magnífico trabajo directivo de Eduardo Méndez” , escribió el histórico periodista deportivo, a través de su cuenta de Twitter.

La apreciación del célebre personaje fue apoyada por la mayoría de sus seguidores, incluyendo a fanáticos del cuadro ‘embajador’. “Hay que reconocer el trabajo de la directiva de Santa Fe. Deportivamente ha conseguido logros significativos en las ligas femenina y masculina. Mantenimiento de nóminas competitivas, proceso con los técnicos. Lo bueno hay que aplaudirlo” y “Totalmente de acuerdo con usted. La arrogancia y la prepotencia de Serpa le está pasando factura, con un Millonarios en caída libre y los ‘equipos de garaje’ compitiendo por cosas importantes, no por ser el campeón de los perdedores”, fueron dos de los comentarios que se destacaron en la conversación.

Los internautas no olvidan las polémicas declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista del ‘embajador’, del pasado mes de julio, cuando se esbozó la posibilidad de hacer una nueva liga en Colombia en la que no estuviera presente el cuadro ‘albirrojo’.

“Hay un grupo de varios equipos, que son de garaje, que quieren seguir manteniendo las viejas prácticas del fútbol. En el ‘statu quo’, hay una cantidad de equipos parásitos en el fútbol nacional, viven de los otros, comen de los otros y no tienen ningún tipo de generación propia. Pero en este momento no es que no queramos crear una nueva liga, es que no podemos” , señaló el directivo en entrevista con W Radio.

Dos más de Iván Mejía

La semana pasada, el vallecaucano se despachó con mensajes picantes. El primero contra la Dimayor, por la publicidad que sacaron promocionando el duelo definitivo de la liga colombiana, con Santa Fe y Junior como protagonistas, antes de que se conocieran los clasificados. “¿Serán torpes o malintencionados? Según Dimayor, la final será entre el rojo capitalino y los ‘tiburones’. Qué falta de respeto con La Equidad y América”. También fue ácido respecto al tema Selección Colombia. “Los que se le ‘pararon a Queiroz’ mandan a decir que Reinaldo Rueda sí, pero sin el preparador físico Velasco”, apuntó en sus redes sociales.

