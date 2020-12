Reversazo de Presidencia: aseguran que el programa de entrevistas de Duque no se va a producir. Fue un error de copy + paste

04/07/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL CÉSAR CARRIÓN / PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Un día le tomó al Palacio de Nariño rectificar la noticia sobre un nuevo programa de televisión del presidente Iván Duque, en el que supuestamente entrevistaría a diferentes personalidades.

El funcionario encargado de desmentir la información fue el consejero de Información y Prensa de la presidencia, Carlos Cortés, quien a través de un mensaje enviado a Blu Radio señaló que la idea de un programa de entrevistas del mandatario, producido por RTVC, data de 2018 y fue propuesta por la Consejería de Comunicaciones.

Cortés confirmó que efectivamente la idea del programa “Entrevista con el Presidente” está estipulada como uno de los puntos del contrato 375 del 2020 del Departamento Administrativo de la Presidencia. No obstante, agregó el vocero de la Consejería: “desde la Presidencia nos están aclarando que no es la intención, no queremos poner al presidente de presentador, ni a hacer entrevistas”.

El consejero aceptó que fue una idea suya, e incluso procedió a demostrar que también se encontraba estipulada en el contrato 177 de 2018, en el que se agrega que el programa tendría un valor de $26.682.000. “El error ahora fue haber pensado duplicar el mismo contrato de 2018 en el que estaba estipulado el programa de entrevistas”, aclaró.

Dicho error, al parecer, es mayor de lo pensado, pues el formato de encuentro con colombianos destacados no sería el único que se duplicó y que no se va a producir dadas las condiciones que impone la actual pandemia. Entre ellos, se cuentan producciones sobre viajes y eventos de carácter internacional a los que fuera invitado el mandatario. Sin embargo, la Consejería no especificó cuáles serían los demás programas que desaparecen.

Vale recordar que en el contrato por $6.382 millones, con vigencia hasta el 31 de julio de 2022 , se habla de generar todo tipo de contenidos diseñados para transmitir la gestión del Gobierno y todo aquello que desde Presidencia se considere relevante para la opinión pública, a través de cápsulas informativas, magazines, crónicas, espacios de opinión.

Sin embargo, el que más llama la atención es justamente el programa de entrevistas que dio pie a este reversazo de la Casa de Nariño. Según el documento, este “requerirá la producción de notas introductoras a cada tema, así como imágenes de apoyo que ayuden a ilustrar la conversación. Este programa deberá tener una duración de 60 minutos, deberá ser emitido por canal institucional y en horario prime”.

Dada esta cancelación de programas, el consejero aseguró que el valor del contrato será mucho menor. El problema es que, nuevamente, el funcionario no especificó de cuánto será el descuento.

Pero los shows de entrevistas y viajes del presidente no fueron los únicos sentenciados a quedar fuera del aire. En su mensaje, Cortés también confirmó que el magazine actual de Duque, “Prevención y Acción” se transmitirá sólo hasta febrero del próximo año, cuando el Gobierno Nacional tiene programado que finalice la declaración de emergencia sanitaria que está en rigor actualmente.

El final del programa presidencial es una posibilidad que se viene barajando desde hace varias semanas. De hecho, la periodista Darcy Quinn aseguró a finales de noviembre, en su programa de Caracol Radio, que para los asesores de Duque, el programa “ya cumplió su propósito y que en vez de sumar está restando”.

A eso hay que sumarle el bajo índice de audiencia que “Prevención y Acción” ha venido presentando en las últimas semanas: cinco puntos a noviembre que palidecen frente a los 17 con los que inició en marzo. Sobre esta situación, el presidente fue enfático durante un foro realizado a inicios de este mes, donde aseguró que “m ás que buscar rating y más que buscar espacios de promoción personal, lo que nosotros hemos tenido ahí es un vehículo para darles a los colombianos la información certera, inequívoca, sobre cómo se está avanzando en la atención de la pandemia y en un proceso de reactivación económica”.

