Veeduría Distrital formulará una acción popular contra el Ministerio de Defensa por las jornadas de protesta de 9 y 10 de septiembre

A police officer fires tear gas against demonstrators protestng the death of a man after he was detained by police in Bogota, Wednesday, Sept. 9, 2020. Javier Humberto Ordonez, 46, died in hospital after receiving repeated electric shocks with a stun gun from officers who detained him for violating social distancing rules to curb the spread of the coronavirus. (AP Photo/Ivan Valencia)

La Veeduría Distrital de Bogotá comunicó, este viernes 11 de diciembre, que la entidad formulará una acción popular contra el Ministerio de Defensa para que se protejan los derechos colectivos a la seguridad pública y a la moralidad administrativa luego de los sucesos del 9 y 10 de septiembre, en los que perdieron la vida trece civiles en acciones de la Policía Nacional.

El anuncio lo dio a conocer el veedor Distrital, Guillermo Rivera, en un encuentro celebrado con las víctimas del barrio Verbenal, al norte de la ciudad, uno de los más afectados en las jornadas de protestas alimentadas por la indignación frente a la muerte del estudiante de derecho Javier Ordoñez a manos de la Policía.

La acción de tutela, indicó la entidad de control preventivo, busca “que se amparen los derechos de las personas que sufrieron afectaciones materiales producto de los hechos, como en el caso de las viviendas afectadas que no hayan sido reparadas”.

Así como se le ordena a la Policía “formar a su personal para que sus intervenciones no lesionen los derechos de la ciudadanía”, puntualizó la entidad.

De igual forma, la Veeduría señaló que intervendrá como amigo de la Corte en los diferentes procesos penales y disciplinarios, encaminados a “establecer responsabilidades” a los miembros de la Fuerza Pública que violaron los derechos humanos las noches del 9 y 10 de septiembre.

Demonstrators face off police during protests sparked by the death of a man after he was detained by police at the Villa Luz neighborhood in Bogota, Wednesday, Sept. 9, 2020. Javier Humberto Ordonez, 46, died in hospital after receiving repeated electric shocks with a stun gun from officers who detained him for violating social distancing rules to curb the spread of the coronavirus. (AP Photo/Ivan Valencia)

Esta acción judicial fue establecida por la entidad de control para hacer un acompañamiento a las víctimas, que según sus datos, es de diez fallecidas por las acciones violentas y 300 que resultaron heridas, así como varias que sufrieron afectaciones en los inmuebles y que perdieron sus empleos a causa de estos sucesos.

En contraste con estas cifras, el medio digital ‘Cuestión Pública’ hizo un seguimiento de los hechos y las víctimas de esas jornadas de protesta que según registró fueron trece muertas, 581 heridas, 58 de las cuales fue por armas de fuego en acciones de la Policía.

Dentro de los testimonios recogidos entre las víctimas de la protesta recogidas por la Veeduría se encuentra el de un residente del barrio Verbenal de 24 años quien contó: “solo me acerqué a curiosear. La bala me entró por el estómago, salió por la nalga derecha y dejó tres perforaciones en el colon. Llevaba cuatro días trabajando; cuando regresé, me dijeron que me echaban porque no había cumplido las metas”.

En su momento, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, denunció que estas protestas fueron “dos días de vandalismo sistemático y coordinado”.

La Veeduría realizó este encuentro con las víctimas y el anuncio en la semana que se conmemoran los Derechos Humanos y con la intención de “convertirse en los ojos de la ciudadanía”, puntualizó la entidad.

