Prográmese para ver a los futbolistas colombianos: Everton Atalanta y Juventus protagonizan los partidos del fin de semana

Este fin de semana varios colombianos se disputan las ligas más importantes del fútbol en el mundo. Yerry Mina, David Ospina, Davinson Sánchez, Fabra y otros son parte de los convocados por los clubes.

El Everton se encontrará con el Chelsea este sábado 12 de diciembre a las 3:00 p.m. en la disputa por la copa de la Premier League que será transmitida por ESPN. En este partido solo veremos a Yerry Mina después de que el director técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmara este viernes que James Rodríguez no podrá estar en el encuentro contra el equipo londinense, producto de molestias en su pantorrilla tras el pasado encuentro contra el Burnley en el que empataron. El Chelsea acumula 17 partidos sin perder con 26 goles en los últimos 10 encuentros.

Este también es el primer partido donde los hinchas del Everton podrán volver a las tribunas después de que estalló la pandemia por el covid-19. Serán 2.000 personas habilitadas para apoyar este sábado.

A través de Youtube, este sábado se podrá ver el encuentro entre el Zenit del mediocampista Wilmar Barrios contra el Dinamo por la Liga de Rusia a las 11 a.m.

Aunque este sábado el Boca Juniors tiene un encuentro contra el Arsenal, ni Edwin Cardona ni Jorman Campuzano están convocados porque este miércoles enfrentarán al Racing en las etapas finales de la Copa Libertadores. A pesar de esto, el encuentro por la copa Diego Armando Maradona, que iniciará a las 5:20 p.m., es importante porque es la jornada 1 de la fase campeonato.

Domingo

Uno de los más esperados es el encuentro entre el Genoa contra el Juventus de Juan Guillermo Cuadrado a las 12 del medio día, después de que este último venciera al Barcelona 3-0 este martes. El partido por el título de la liga italiana lo podrá ver por ESPN. Los jugadores, dirigidos por Andrea Pirlo, se ubican en cuarta posición en la tabla general, a seis puntos del Milan, que lidera.

El arquero David Ospina, desde el Nápoles, tendrá que enfrentar al Sampdoria desde las 9:00 a.m. por la Liga de Italia. El partido se transmitirá por ESPN Play.

Por su parte, Davinsón Sánchez se probará ante el Crystal Palace en un juego en el que el Tottenham, dirigido por José Mourinho, es líder la de Premier League. El encuentro lo transmitirá ESPN 2 este domingo.

El Atalanta de Duván Zapata disputará su ascenso para alcanzar la copa en la liga italiana este 13 de diciembre, jugando contra el Fiorentina las 9:00 a.m. El encargado de la transmisión será ESPN 3. Hace unos días se conoció que el equipo no dispondría más de sus servicios en 2021 porque, a pesar de tener cinco goles y cuatro asistencias en 14 partidos de esta temporada, no anota nada desde el 29 de octubre en un doblete que le marcó al Ajax en la Champions.

Desde las 12:30 p.m. empezará la transmisión por el canal 610 de Directv del partido entre el Elche y el Granada de Luis Suárez quien se disputa la Liga de España. Para este encuentro, el equipo del colombiano va de séptimo en la tabla de posiciones y el Elche de decimo con un partido perdido.