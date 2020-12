J Balvin habló de política y describió en una palabra a Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Iván Duque, Sergio Fajardo, Juan Manuel Santos y Claudia López

FILE - J Balvin performs at the New Orleans Jazz & Heritage Festival in New Orleans on April 28, 2019. Balvin scored a whopping 13 nominations at the 2020 Latin Grammys, including two nominations for album of the year and two for record of the year. (AP Photo/Sophia Germer, File)

En díalogo con Vicky Dávila para la revista Semana, J Balvin, el artista colombiano más destacado internacionalmente en el momento, dio detalles acerca de cómo sobrelleva su vida con la depresión y sobre su éxito profesional. A pesar del tinte íntimo y personal de la entrevista, al cantante y a la periodista les dio tiempo para hablar de política y para que Balvin diera su opinión sobre algunos políticos del país.

El cantante afirmó que no es fanático de la política, pero aseguró: “cuando siento que tengo que hablar algo de política, porque tengo la responsabilidad, lo hago”. Además, dijo que se consideraba un “líder social” porque muchas personas están a la expectativa de saber lo que piensa.

Acerca de cómo va el país, Balvin no se siente en capacidad de responder la pregunta porque dice que desconoce mucha información. Sin embargo, aclara que la generación de jóvenes con “una visión muy clara” lo mantiene optimista acerca de la actualidad global.

“¿Admira a algún político en Colombia?”, ante la pregunta, el paisa no dio nombres de figuras determinantes en la política nacional y dijo solo admirar “la fuerza que tienen y la fuerza mental en general para aguantar tanto palo”.

Cuando se le cuestionó al cantante acerca de que si le gusta o no el Gobierno, Balvin aceptó que el pueblo se manifiesta en reiteradas ocasiones en contra y “depende de la realidad de cada quien”.

“Si me hago con el pueblo y entiendo al pueblo, sé que a muchos no les está gustando”, confesó y, más tarde en la entrevista, agregó su apoyo a la marcha pacífica. “No tengo ningún problema en que la gente salga por lo que necesita y por sus derechos. Lo que no estoy de acuerdo es con la violencia de ninguna manera, sea por la razón que estén luchando, y de parte y parte, tanto de quienes protegen al pueblo como del pueblo que va”.

Iván Duque y Álvaro Uribe, quienes Balvin considera "bacanes".

Respecto al presidente colombiano Iván Duque, Balvin expresó que era un “bacán”, sin dar más detalles. La misma respuesta dio cuando se le preguntó por expresidente Uribe:“Bacán”.

Esta tarde en La Comuna 4 Aranjuez en la ciudad de Medellín, varios artistas locales entre ellos @JBALVIN se reunieron con el gobierno nacional y el presidente @IvanDuque a conversar, escuchar y construir objetivos en común. Sigue el diálogo nacional. pic.twitter.com/t7I4Ivz3ku — Hassan Nassar (@HassNassar) December 24, 2019

En diciembre de 2019, el paisa se reunió con el presidente Duque para “conversar, escuchar y construir objetivos en común”. En un video, compartido por el alto consejero para las comunicaciones, Hassan Nassar, se les puede ver abrazándose.

Cuando llegó al expresidente Juan Manuel Santos, el paisa respondió a la pregunta con silencio, al igual que cuando se le cuestionó acerca de Gustavo Petro, excandidato presidencial.

Gustavo Petro y Juan Manuel Santos. Foto: Presidencia de la República

Al llegar a los moderados, se le preguntó acerca de Sergio Fajardo, para lo que respondió: “No lo conozco bien”. Sin embargo, el paisa tuvo una respuesta favorable ante la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien considera una “tesa”.

Claudia López y Sergio Fajardo. Foto: archivo particular

La depresión

Según el intérprete paisa, el 2020 ha sido uno de los mejores años en el ámbito profesional, y le reiteró a Dávila que mantenerse como uno de los exponentes más importantes del género no es fácil.

Balvin le explicó que el talento de otros artistas también brilla y que muchos se han posicionado como favoritos en el último año. Sin embargo, el cantante de ‘Mi Gente’ logró ser el colombiano más escuchado en las plataformas de streaming y considera que “es una gran bendición seguir conectando con el público y con el mundo de diferente manera”.

A pesar del éxito, el cantante padece una enfermedad que lo aqueja desde hace casi una década. A principios del mes de noviembre, Balvin reconoció ante sus seguidores que padecía “ansiedad y un poco de depresión”. Después del anuncio, allegados del cantante se pronunciaron como apoyo en la lucha contra la condición mental y mostraron que no es vergonzoso pasar por episodios de este tipo.

De acuerdo con el último testimonio del cantante, se encuentra mejor pero “todavía no al 100 por ciento, aunque quisiera estarlo”. Además, afirma que detrás del artista que se presenta ante miles de personas en los escenarios más prestigiosos del mundo hay una persona “que sufre, llora, ríe, tiene aspiraciones, tiene sueños, desilusiones. Soy un ser humano como cualquier otro con muchos errores”.

Para ayudarse, Balvin dice apoyarse en sus costumbres saludables. “Voy en el proceso juicioso con el medicamento, con el ejercicio, con los buenos hábitos que siempre he tenido. La verdad, nunca he tenido un estilo de vida que me permita hacerme daño, sino, por el contrario, me permite mejorar más rápido”, le explicó a la revista, pero añadió que, en ocasiones, se hace eterno el tiempo en lo que el llama “oscuridad”.

El paisa define los momentos de oscuridad como de gran tristeza y frustración. A pesar de tener que sobrellevar esas etapas, Balvin asegura que es consciente de “las sensaciones y los trucos que me juega la mente cuando hay un desbalance químico”.

J Balvin recibiendo el Grammy por 'Colores'. (AP Photo/Marta Lavandier)

Un recuerdo sorprendente que compartió el cantante fue que cuando ganó el Grammy por su álbum ‘Colores’, hace 20 días, afirmó que fue difícil fingir estar feliz. “Recibir un premio con ganas de bajarse y salir a llorar, y encerrarse, son misiones que no son para todo el mundo. Se pasa mal”.

Los medicamentos y la muerte

Según el antioqueño, al principio pensó que bastaba con su educación y lo que sus padres les enseñaron para poder sobrellevar su situación. De acuerdo con el testimonio, llegó un momento en el que tuvo que reconocer, con humildad, que se necesita la ayuda profesional.

“Me ayudó tener un psiquiatra y estar medicado. Fue muy difícil aceptar estar medicado. Gracias a Dios hay tecnología, gracias a Dios existe la manera de balancear los químicos y permitir que con paciencia todo vaya volviendo a su lugar”, señaló el cantante, quien posteriormente agregó que el medicamento psiquiátrico no hace menos a las personas que deben tomarlo.

Durante la entrevista, también se habló de aquellos que no sobreviven a la difícil enfermedad mental. Según Balvin, eso ocurre cuando una persona no tiene quién le diga que existe una opción para salir de la depresión. Por esto, el antioqueño cree que “uno puede salvar muchas vidas cuando habla de eso. Así sea para que alguien sea más tolerante frente a la situación de algún amigo, algún hermano o algún familiar”.

Balvin y su familia. Foto: Instagram

En el caso del cantante, los pensamientos de muerte no los llevaría a cabo, pero siempre están presentes. “Cuando eres consciente de esos pensamientos, normalmente no los ejecutas. Pero hay días que uno dice que me quiero morir, que uno se pregunta qué pasa si me muero o si simplemente me apagan”, El colombiano asegura que no le da miedo decirlo porque siempre sale de eso con fe en que todo volverá a la normalidad.

Su contagio de COVID-19

En agosto del presente año, el cantante de música urbana anunció su positivo por COVID-19. Según su testimonio, los síntomas fueron fuertes y el cantante aseguró “perder la esperanza” en un punto de su enfermedad respiratoria en el que pensó que iba a ser hospitalizado. A pesar de la dificultad, logró salir de la enfermedad y advirtió a sus seguidores los peligros del nuevo Coronavirus. “Es lenta la recuperación, es para guerreros, la verdad”, destacó durante la entrevista.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

DIAN decomisó irregularmente los camiones de basura que trajo Gustavo Petro a Colombia: deberá pagar indemnización y devolverlos

En detalle, así será el plan de vacunación en Colombia durante 2021: costará $1,4 billones y el 70% de la población aún no la recibiría

Julián, el colombiano se quedó en Wuhan, es el personaje del año favorito de las redes sociales