Buscan a YouTuber que grabó una batalla con pólvora al estilo ‘Harry Potter’ en Santander: hubo quemados y lesionados

En las últimas horas, un youtuber bumanangués causó indignación en las redes sociales luego de que subió a Instagram un video donde él y sus amigos se enfrentan en una peligrosa ‘batalla’ con pólvora, en una cancha de la capital santandereana .

La grabación, subida por Felipe Simijaca Jr, inicia con el joven dando a conocer de qué se tratará el video: “ el día de hoy nos vamos a partir la madre con mis amigos con la Harry Potter ”, expresa Simijaca, mientras muestra el papel cilíndrico que contiene la pólvora.

Segundos después, al igual que el título de su video, Simijaca advierte a su audiencia que las imágenes que va a mostrar no deben ser “intentadas en casa o en cualquier lugar”, a la vez que afirma que todos los que aparecen en la cinta son mayores de edad.

“Cada uno de nosotros somos mayores de edad y responsables de nuestros propios actos, se aseguró de no afectar a ninguna de las personas del sector con dicha actividad. Este video no es apto para menores de edad. Estas actividades no deben realizarse, ya que ponen en riesgo la integridad de cada persona ocasionando quemaduras de segundo grado. ¡No lo intenten!”, advierte en un mensaje el joven bumangués antes de dar inicio a la ‘batalla’.

En el minuto restante de la grabación, y al ritmo de la tradicional canción navideña ‘Cariñito’ de Rodolfo Aicardi, se observa como Simijaca y sus amigos encienden la pólvora y comienzan a enfrentarse unos con otros, disparándose entre sí, en medio de una cancha de microfútbol.

Al finalizar el video, Simijaca muestra cómo algunos de sus amigos resultaron con laceraciones a causa del peligroso juego. Uno de los jóvenes enseña a la cámara una de sus quemaduras, y otro, cómo su camiseta terminó rota.

Las autoridades rechazaron las actuaciones de los implicados en el video pues aseguraron que pudieron ocasionar una tragedia. Al respecto, la Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que los jóvenes serán sancionados.

“ He ordenado que a partir de los videos que fueron publicados en redes sociales, se haga la individualización de cada uno de los participantes. Serán citados a una inspección en donde se les aplicará un comparendo, porque este es un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana ”, le explicó a Caracol Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis García.

El comandante le indicó al medio que tanto Simijaca como sus amigos podrían llegar a recibir una multa tipo 4, equivalente a más de $900.000 mil pesos.

De acuerdo con información de Caracol Noticias, el influencer se habría defendido a través de sus redes sociales asegurando que ya se había informado con un amigo de la Policía antes de publicar el video, y que ya sabía con antelación que eso podía suceder.

En las últimas horas se dio a conocer que la ocupación del pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander llegó al 100% , y debido a que el centro médico ya no tiene capacidad para atender a más personas quemadas, la Gobernación del departamento prohibió el uso y compra de pólvora en toda la región durante esta época dicembrina.

“Este es el llamado a los padres de familia para que cuiden a sus hijos, pues tuvimos accidentes durante la noche de velitas y no queremos que se presenten más casos de personas quemadas”, expresó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, según informó la FM Radio.

De acuerdo con el último balance presentado por el Instituto Nacional de Salud, el número de personas quemadas por el uso de pólvora en diciembre de este año, asciende a los 165 casos.





