Deportivo Independiente Medellín hace oficial el nombramiento de ‘El Bolillo’ Gómez como nuevo DT

El director técnico colombiano Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, fue confirmado como nuevo entrenador del club Deportivo Independiente Medellín (DIM) para el inicio de la temporada de fútbol profesional en Colombia en 2021.

La noticia había sido anticipada por el también director técnico Alexis García, quien en la mañana del jueves 10 de diciembre se mostró contento con una publicación desde su cuenta de Instagram en la que le daba la bienvenida de regreso a Goméz al fútbol profesional colombiano:

No me gusta guardarme las cosas buenas que siento, hoy estoy feliz por el regreso del mejor técnico de fútbol de Colombia a la actividad. Quería que fuese Nacional o la selección, pero el Medellín nos brinda la oportunidad de volver a verte con tus condiciones. Disfrutaré de tu sabiduría popular. Grande, profe. De corazón me alegra. El fútbol te necesitaba