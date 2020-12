Video | Este es el nuevo apartamento que se compró Epa Colombia

La polémica influencer Epa Colombia publicó en su cuenta de Instagram un video del apartamento que compró gracias a su carrera en las redes sociales. Así mismo, mostró cómo quedó amoblado el lugar.

“Mi nuevo apartamento. Sacar mi familia adelante fui lo primero que hice. Dios nos recompensó” , escribió la joven.

Durante el recorrido Daneidy Barrera contó que su familia venía de un lugar humilde y su mamá no pudo darle educación. Contó que terminó estudiando en el SENA, pero la sacaron cuando empezó con el video viral de Epa Colombia.

Así mismo aconsejó a sus seguidores: “No pares de soñar, tú decides si te sigues quedando pobre. Gracias por apoyarme, nada de esto hubiese sido posible si tu no me compraras las queratinas”.

Este es el video del apartamento de Epa Colombia:

Instagram

Millonarias ganancias de Epa Colombia en el Black Friday

A través de su cuenta de Instagram, Barrera aseguró que fue una de las empresarias que más vendió productos por internet durante el Black Friday.

“Amigas les quería decir algo muy importante, este fin de semana fui una de las empresarias que más ganó dinero en internet vendiendo productos naturales”, haciendo referencia a las keratinas que la influencer vende en sus salones de belleza en Bogotá, Medellín y Villavicencio y en redes sociales y, cuya fórmula, “no tiene competencia”, según Barrera.

Ante la felicidad por sus ventas, la vendedora de keratinas aseguró que el 10% de sus ventas lo va a donar en mercados a los más necesitados. “Si conocen de un barrio muy pobre en Bogotá o personas que lo necesiten, díganme porque me voy a ir a Alkosto para que me armen unos buenos mercados y entregárselos”.

Daneidy Barrera aseguró que se siente muy orgullosa de su negocio y que espera poder seguir ayudando a otras personas y seguir cambiando, refiriéndose al problema legal que tuvo por haber dañado las puertas de una estación de TransMilenio en las marchas del año pasado. “Amigas es que estoy muy feliz, yo jamás creí que un producto me fuera a sacar de pobre”, agregó la influenciadora.

La empresaria recordó todos los negocios o productos que ha vendido y en los que fracasó antes de lograr su marca de keratinas. Barrera vendió jeans, pastillas para bajar de peso e hizo publicidad en la calle vendiendo productos en Rusia, todos trabajos que le dieron para vivir, pero siempre algo pasaba que la hacía tener grandes pérdidas de dinero.

“Yo le dije a una amiga que quería vender lo mismo que ella, unas pastas para no engordar. Amiga, me mandaron al Invima, yo parecía loca en mi casa buscando dónde botar esas jodidas pastas porque no me quería ir para la cárcel”, recordó entre risas Daneidy Barrera.