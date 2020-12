Polémica por contrato de $1.550 millones para instalar alumbrado navideño en San Andrés mientras que Providencia sigue en ruinas

Una pareja transita por una v�a afectada por el paso del hurac�n Iota este martes, en San Andr�s (Colombia). EFE/ Juan David Su�rez Corpas

Este miércoles 9 de diciembre, se conoció un contrato de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el que se habla de 1.550 millones de pesos para instalar el alumbrado navideño en la isla de San Andrés.

En el documento se puede leer que será la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta la encargada de montar la decoración navideña; “contratar la prestación de servicios de arrendamiento, transporte, instalación, operación, montaje y desmontaje del Alumbrado Navideño en la Isla de San Andrés, para el año 2020″ .

En el texto también se expone que como la pandemia del covid-19, sumado al paso de los huracanes Eta e lota, ha generado un desaceleramiento económico y turístico en las Islas, se requiere de “programas sociales y comunitarios, en busca de la reactivación económica y del turismo, la integración de la población de las Islas, la competitividad y el reconocimiento regional, como polo de desarrollo turístico”.

El representante a la Cámara por el Atlántico Cesar Lorduy, fue el encargado de denunciar este contrato y le dijo a Blu Radio: “Todo lo que indican los documentos que yo tengo y que he dado a conocer nos dicen que hay un contrato de $1.150 millones. No sé si ya se habrá pagado o no, ojalá que no, pero no sabemos si se habrá ejecutado. Por lo tanto creería que el gobernador de San Andrés debería hacer un acto de constricción y de reconsideración frente a un gasto que definitivamente no tiene ninguna consideración” .

No es que los sanandresanos no se merezcan unos arreglos navideños, pero yo creo que las prioridades en este momento son otras.

El contrato ya tiene la firma del gobernador (e) de las islas, Alen Leonardo Jay.

La noticia de esta inversión para el alumbrado navideño generó fuertes críticas por parte de algunos tuiteros que aseguraron que el dinero se podría invertir mejor en la reconstrucción de la isla de Providencia, que quedó en ruinas tras el paso del huracán Iota.

“Con el 98% de Providencia destruida, el gobernador de San Andrés prefiere gastar $1.550 millones en el alumbrado navideño”; “1.550 millones de alumbrado navideño para San Andrés en donde no hay cómo poner alumbrado navideño pero sí un desastre después de un huracán”; son algunos comentarios que se encuentran en Twitter.

El ‘jalón de orejas’ de la Defensoría del Pueblo al Gobierno por su atención a las víctimas del huracán Iota

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, envió una carta al presidente Iván Duque, el pasado 8 de diciembre, en la que expuso una serie de consideraciones para mejorar la atención que necesitan los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia y además hizo varias críticas sobre el manejo que el Gobierno le está dando a los afectados en ese lugar.

“Resulta necesario mejorar la red de distribución de ayudas, alimentos y agua potable, así mismo las rutas de entrega de medicamentos e información a la comunidad para garantizar la accesibilidad a todos los afectados”, señaló el defensor a través de la misiva, en la que también aseguró, que en Providencia todavía hay personas a la intemperie y sin un techo en donde dormir.

Un hombre observa las casas destruidas y los escombros que dejó el paso del huracán Iota, en la isla de Providencia, Archipiélago de San Andrés (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo